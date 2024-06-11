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Новости Стартап из Монреаля получит 850000 долларов на помощь в защите китов с помощью искусственного интеллекта
Baleine
Взрослый кит.

Стартап из Монреаля получит 850000 долларов на помощь в защите китов с помощью искусственного интеллекта

Виктория Христова Июн 11, 2024 Новости, Новости Канады, Природа, погода, экология Комментарии к записи Стартап из Монреаля получит 850000 долларов на помощь в защите китов с помощью искусственного интеллекта отключены 38 Просмотров

Федеральный департамент рыболовства выделяет 850 000 долларов стартапу из Монреаля, который разработал технологию искусственного интеллекта для защиты китов и других морских обитателей от столкновений с судами.

 

Министр рыболовства Диана Лебутилье сделала заявление в среду в офисе компании Whale Seeker Inc.

Основанная в 2018 году, компания объединяет биологов, специалистов по обработке данных и разработчиков программного обеспечения для мониторинга морских млекопитающих с помощью искусственного интеллекта.

Компания Whale Seeker заявляет, что разработала инструмент искусственного интеллекта, который анализирует аэрофотоснимки и может обнаруживать морских млекопитающих в 25 раз быстрее, чем человеческий глаз.

В нем говорится, что грузовые суда могут использовать это приложение, чтобы избежать столкновений с китами, дельфинами и морской свиньей, в то время как правительство может использовать его для определения необходимости закрытия зон рыболовства.

В мае 2023 года Международный исследовательский центр искусственного интеллекта ЮНЕСКО включил технологию Whale Seeker в число 10 лучших мировых проектов в области искусственного интеллекта для устойчивого развития.

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