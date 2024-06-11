Канадские университеты отмечают потенциальный “сдерживающий эффект” реестра иностранного влияния

Канадские университеты входят в число заинтересованных сторон, призывающих парламентариев принять изменения в планируемый реестр, который является центральным элементом законодательства, проходящего через комитет Палаты общин.
Планируется, что члены комитета приступят к постатейному рассмотрению радикального законопроекта о борьбе с иностранным вмешательством сегодня – включая любые поправки – всего через неделю после слушаний.
Законодательство введет новые уголовные положения против мошеннических или тайных действий, позволит обмениваться конфиденциальной информацией с предприятиями и другими лицами, не входящими в состав правительства, и создаст реестр прозрачности иностранного влияния.
В законопроекте признается, что некоторые иностранные организации могут вмешиваться во внутренние дела для достижения политических целей и могут нанимать людей, которые будут действовать от их имени, не раскрывая этих связей.
Реестр прозрачности потребует от определенных лиц зарегистрироваться в федеральном правительстве, чтобы помочь защититься от такой деятельности.
Отказ зарегистрировать соглашение или деятельность с иностранным принципалом — державой, государством, юридическим лицом или экономической единицей — может привести к финансовым штрафам или даже уголовному наказанию.
“Крупным наукоемким университетам просто невозможно отследить индивидуальное исследовательское сотрудничество в своих институтах и внести информацию об этом в реестр”, – говорится в заявлении.
Канадские университеты также призывают внести большую ясность в то, как будет определяться соглашение и будет ли оно охватывать исследовательские партнерства, соглашения о финансировании или другие международные исследовательские мероприятия, проводимые с финансируемыми государством университетами, исследовательскими институтами или иностранными исследовательскими агентствами, финансирующими исследования.
“Риск сдерживающего воздействия на международные исследовательские партнерства как непреднамеренное последствие требований регистра к отчетности может существенно навредить отношениям с международными партнерами и означать, что Канада упустит возможность сотрудничать в области передовых исследований и получить доступ к ведущему мировому опыту со странами-партнерами”.
Группа также хотела бы знать, будет ли публикация или распространение результатов исследований, в том числе через рецензируемые научные журналы, учебные заведения, конференции или другие общественные форумы, рассматриваться как коммуникационная деятельность для целей закона.
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