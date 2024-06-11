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Фото: https://trafaret-decor.ru/

Канадские университеты отмечают потенциальный “сдерживающий эффект” реестра иностранного влияния

Степан Артемьевский Июн 11, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские университеты отмечают потенциальный “сдерживающий эффект” реестра иностранного влияния отключены 38 Просмотров

Ведущие исследовательские университеты Канады предупреждают, что предлагаемый реестр прозрачности иностранного влияния может оказать непреднамеренное “сдерживающее воздействие” на международные партнерства, а это означает, что Канада упустит передовые возможности.

 

Канадские университеты входят в число заинтересованных сторон, призывающих парламентариев принять изменения в планируемый реестр, который является центральным элементом законодательства, проходящего через комитет Палаты общин.

Планируется, что члены комитета приступят к постатейному рассмотрению радикального законопроекта о борьбе с иностранным вмешательством сегодня – включая любые поправки – всего через неделю после слушаний.

Законодательство введет новые уголовные положения против мошеннических или тайных действий, позволит обмениваться конфиденциальной информацией с предприятиями и другими лицами, не входящими в состав правительства, и создаст реестр прозрачности иностранного влияния.

В законопроекте признается, что некоторые иностранные организации могут вмешиваться во внутренние дела для достижения политических целей и могут нанимать людей, которые будут действовать от их имени, не раскрывая этих связей.

Реестр прозрачности потребует от определенных лиц зарегистрироваться в федеральном правительстве, чтобы помочь защититься от такой деятельности.

Отказ зарегистрировать соглашение или деятельность с иностранным принципалом — державой, государством, юридическим лицом или экономической единицей — может привести к финансовым штрафам или даже уголовному наказанию.

“Крупным наукоемким университетам просто невозможно отследить индивидуальное исследовательское сотрудничество в своих институтах и внести информацию об этом в реестр”, – говорится в заявлении.

Канадские университеты также призывают внести большую ясность в то, как будет определяться соглашение и будет ли оно охватывать исследовательские партнерства, соглашения о финансировании или другие международные исследовательские мероприятия, проводимые с финансируемыми государством университетами, исследовательскими институтами или иностранными исследовательскими агентствами, финансирующими исследования.

“Риск сдерживающего воздействия на международные исследовательские партнерства как непреднамеренное последствие требований регистра к отчетности может существенно навредить отношениям с международными партнерами и означать, что Канада упустит возможность сотрудничать в области передовых исследований и получить доступ к ведущему мировому опыту со странами-партнерами”.

Группа также хотела бы знать, будет ли публикация или распространение результатов исследований, в том числе через рецензируемые научные журналы, учебные заведения, конференции или другие общественные форумы, рассматриваться как коммуникационная деятельность для целей закона.

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