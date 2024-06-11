Квебек отказывается расширить льготы для студентов из числа коренных народов в CEGEPs по английскому языку

Правительство Франсуа Лего не планирует предоставлять учащимся из числа коренных народов какие-либо дополнительные льготы в соответствии с требованиями новой Хартии французского языка.

В письме, адресованном премьер-министру Франсуа Лего, копия которого была получена канадской прессой в среду, пять англоязычных CEGEPs ссылаются на “срочную необходимость принятия мер”.

Они просят правительство найти решение, позволяющее лучше поддерживать студентов из числа коренных народов, в противном случае, по их словам, многие из них поступят в учебные заведения провинции Онтарио или вообще откажутся от учебы.

В среду министр по делам коренных народов Ян Лафреньер и министр высшего образования Паскаль Дери подтвердили, что они уже внесли коррективы с учетом конкретных потребностей этих студентов.

С прошлого года учащиеся из числа коренных народов, посещающие англоязычные курсы CEGEPs, были освобождены от единого теста по французскому языку. Вскоре они также смогут посещать три курса французского языка вместо трех курсов по французскому языку.

“На данный момент нормативные льготы, которые у нас есть, – это те нормативные льготы, о которых мы говорим”, – подытожил Дери на пресс-конференции в законодательном собрании Квебека.

Со своей стороны, министр, ответственный за французский язык, Жан-Франсуа Роберже, предложил англоязычным студентам CEGEP “примириться с реальностью”.

“Я думаю, они ошибаются, потому что неправильно поняли, что мы сделали”, – сказал он. “Мы приняли правила, которые предоставляют им примерно те же льготы, что и исторически сложившемуся англоязычному сообществу”.

Но пять англоязычных CEGEPs выражают сожаление по поводу того, что положения Хартии французского языка налагают “многочисленные системные и дискриминационные барьеры” на учащихся из числа коренных народов.

“Мы настоятельно призываем правительство Квебека сегодня в полной мере оценить ситуацию и незамедлительно вступить в конструктивный диалог с общинами коренных народов”, – написали они.

Письмо подписано исполнительными директорами колледжа Доусон, колледжа Джона Эбботта, колледжа Ванье, колледжа Наследия и колледжа Шамплейн.

Весной 2023 года Совет по образованию коренных народов (FNEC) и Ассамблея коренных народов Квебека-Лабрадора (AFNQL) подали заявку на судебный пересмотр, чтобы оспорить законопроект № 96.

На пресс-конференции в Национальной ассамблее в среду глава AFNQL Гислен Пикар охарактеризовал ситуацию как “абсолютно неприемлемую”.

“Мы получаем сообщение от англоязычных CEGEPs, и это фактически подтверждает опасения, которые мы уже высказывали”, – сказал он, прежде чем обнародовать результаты “табеля успеваемости коалиции “Авенир Квебек” (CAQ).

Проанализировав 12 “критических областей”, AFNQL пришел к выводу, что правительство Лего заслуживает оценок только от C до F, что “недостаточно для получения общего проходного балла”.

Например, вожди коренных народов признают, что правительство пыталось расширить их участие в “восстановлении экономики”, и за это они ставят ему оценку “С”. С другой стороны, правительство по-прежнему отказывается выполнять Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и создать Постоянный парламентский форум, за что оно получает двойку.

Что касается здравоохранения, то в июне 2023 года CAQ представил законопроект о культурной секьюритизации, но этот законопроект “не соответствует ожиданиям и не прошел приемлемого процесса консультаций”.

По этому вопросу AFNQL считает, что правительство заслуживает двойки.

“У нас все еще складывается впечатление, что мы имеем дело с правительством, которое придерживается очень, очень колониалистских взглядов, как в своих методах ведения дел, так и в своей идеологии”, – сказал шеф Пикард.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.