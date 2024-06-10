Финансируемый Пентагоном проект по добыче полезных ископаемых в Квебеке не получил единодушного одобрения

Жители регионов Аутуа и Лаурентианс в Квебеке опасаются, что проект по добыче полезных ископаемых вблизи муниципалитета Дюамель нанесет вред окружающей среде. Оппозиция даже набрала обороты после новостей о возможном вмешательстве Пентагона в это дело.

В прошлом месяце канадская компания Lomiko Metals объявила, что получила грант в размере 8,35 млн долларов США (14,26 млн канадских долларов) от Министерства обороны США и финансирование в размере 4,9 млн канадских долларов от Natural Resources Canada для поддержки дальнейших исследований по проекту Natural Flake Graphite.

Этот минерал может быть использован при производстве аккумуляторов для электромобилей. По мнению Пентагона, разработка графитового месторождения может укрепить североамериканскую систему энергоснабжения. Продукт также может быть использован “в военных целях”. От этой фразы жителям, таким как Луи Сент-Илер, представитель Квебекской коалиции озер, несовместимых с добычей полезных ископаемых, становится не по себе.

“Сначала нам сказали, что это экологический проект по производству аккумуляторов для электромобилей, но теперь у нас возникли серьезные сомнения”, – сказал он. Сент-Илер опасался, что будущая шахта загрязнит несколько озер в регионе. Сегодня он обеспокоен возможностью использования графита в американском военном оборудовании. Клод Буффар, координатор Ассоциации по защите окружающей среды на пляжах, напомнил, что сообщество не давало своего согласия на проект по добыче полезных ископаемых.

“Это почти как вторжение. Это своего рода предательство со стороны горнодобывающей компании, правительства Квебека и, что еще хуже, правительства Канады”, – сказал он. Компания Lomiko Metal заявила, что в течение следующих пяти лет проведет исследования рентабельности и металлургии. Все результаты будут представлены в агентство экологической экспертизы Квебека (BAPE). Строительство планируется начать к 2027 году.

Министр природных ресурсов Майте Бланшетт Везина отказалась комментировать грант Пентагона, но, прежде чем проект будет реализован, он должен быть одобрен местным населением. “Проект по добыче полезных ископаемых должен сочетаться с социальной приемлемостью”, – говорится в ее письменном заявлении.

Жан-Франсуа Буланже, профессор кафедры экстрактивной металлургии критических и стратегических элементов в Университете Квебека в Абитиби-Темискаминге, говорит, что тип очищенного графита, о котором говорит Ломико, используется для изготовления аккумуляторов, но неочищенный вариант минерала можно использовать в выплавке стали. Графит является важным минералом при производстве тяжелой военной техники, такой как самолеты и боевые бронированные машины.

Буланже сказал, что для правительства необычно открыто объявлять, что оно инвестирует в проект по добыче полезных ископаемых в целях национальной обороны. Тереза Крамарц из Лаборатории экологического управления в Торонто говорит, что ее не удивляет участие Пентагона. Правительства Северной Америки и Европы вкладывают значительные средства в разведку важнейших полезных ископаемых, таких как графит, чтобы уменьшить свою зависимость от китайского экспорта.

Она добавляет, что союзные страны стремятся укрепить свои торговые отношения, чтобы обезопасить свои цепочки поставок. В заявлении Министерства природных ресурсов Канады говорится, что финансирование не означает, что Lomiko Metals предоставит правительствам США и Канады привилегированный доступ к производству графита.

Буланже сказал, что он был бы “очень удивлен”, если бы правительства этих стран не провели переговоры с компанией по этому вопросу. Крамарц напомнила, что соседние общины опасаются, что добыча полезных ископаемых нарушит экосистемы и сделает их слишком экономически зависимыми. Она добавила, что страх быть вынужденными переехать также играет определенную роль в их сопротивлении. “Люди должны иметь право голоса в том, что с ними происходит. Это демократический путь”, – сказала она.

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