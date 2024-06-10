10 июня — Всемирный день мороженого

Самое популярное мороженое – ванильное. За ним идёт сливочное, потом шоколадное и клубничное.

Самое популярное мороженое – ванильное. За ним идёт сливочное, потом шоколадное и клубничное.

Самый популярный топинг – шоколадный сироп. Главным ингредиентом мороженого является воздух. Он придаёт мороженому мягкость и вкус. Сахар в мороженом замедляет его таяние. Мороженое — не только вкусное, но и полезное лакомство. В ванильном десерте содержатся питательные вещества, например, кальций и витамин А.

Дегустаторы мороженого используют золотые ложки для 100-процентого определения вкуса мороженого, так как обычные ложки оставляют небольшое послевкусие. Многие врачи советуют давать детям охлаждающий десерт для профилактики ангины, так как он закаляет, и горло становится менее чувствительным к резким перепадам температуры.

Самое дорогое мороженое в мире подают в ресторане в Нью-Йорке. Высокая стоимость десерта связана с тем, что в состав его добавляют съедобное золото и украшают дорогостоящей карамелью.

Предлагаем вам разобрать слово «пломбир» сегодня. Слово пришло к нам в первой половине XIX века из Франции, из курортного города Пломбьер-ле-Бен. Именно в честь своего родного городка мороженое и получило своё имя. В России оно произносилось сначала «пломбьер», но постепенно люди упростили его до «пломбира», чтобы легче было выговаривать.

Но при всей пользе, мороженое опасно в жару. Из-за резкого перепада температур при употреблении мороженого: переохлаждается слизистая, сужаются сосуды, замедляется появление иммунных клеток.

День мороженого в ГУМе впервые провели в 2013 году. В юбилейный 120-й день рождения магазина. С тех пор традиция не изменилась: всё те же 100 тысяч порций холодного лакомства, изготовленных по самому строгому ГОСТу продают ежегодно за полцены. И за прилавком стоят необычные продавцы. Сплошь звёзды театра и кино, спорта, эстрады и цирка.

А вот десятка монреальских кафешек, где мы рекомендуем вам попробовать мороженое! Нам нравится, возможно понравится и вам!

Café Olimpico – Vieux-Montréal

Kem Coba

Chocolats Favoris

Havre Aux Glaces

Mlle Catherine

Cafe de Mercanti

Non Solo Pane

Pile Ou Glace Gelateria

Creme Glacee Bo-Bec

Cremerie Dalla Rose

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