Агентства по спасению животных в Монреале призывают усыновлять домашних животных

Агентства по спасению животных в Монреале просят всех, кто может, усыновить домашнее животное, сделать это в июне. Они говорят, что стоимость ухода за животными возросла, а июль – самое загруженное время в году, поскольку люди переезжают и зачастую не могут взять с собой своих питомцев.

А значит, агентства могут быть переполнены брошенными собаками и кошками.

“Мы получаем около 30 животных ежемесячно, и в июле это количество удваивается”, – сказал исполнительный директор Монреальского общества защиты животных Лоренс Масс.

Агентства призывают людей усыновлять домашних животных в июне, перед днем переезда, чтобы освободить места для потенциальных брошенных домашних любимцев. Котра сказал, что расходы на уход за ними растут.

“Ветеринарная помощь обходится дороже, чем раньше, корм стал намного дороже”, – сказал Котар. “Если это чистокровные кошки, то у этих пород обычно гораздо больше проблем со здоровьем”.

Масс сказал, что питомник уже переполнен, в настоящее время там находится около 100 кошек.

“У нас также около 40 собак и около 50 мелких животных, таких как кролики, крысы и мыши”, – сказал она. “И, к счастью, более 500 животных уже находятся в приемных семьях”.

Перенаселенность домашними животными – это проблема, и Масс сказал, что их стерилизация очень важна.

Недавно сотрудники SPCA были вызваны в приют, куда во время пандемии COVID-19 были взяты две кошки, а три года спустя там стало аж 97 кошек. “Ни одна из них не была стерилизована”, – сказал Масс.

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