CN и Amtrak отменяют летнее пассажирское железнодорожное сообщение между Монреалем и Нью-Йорком

Путешественникам из Квебека, которые надеялись посетить Нью-Йорк поездом этим летом, теперь придется подождать до осени.

Пассажирские поезда между Монреалем и Большим Яблоком не будут курсировать до сентября из-за ремонтных работ на путях после того, как в прошлом месяце Amtrak заключила сделку с Канадской национальной железной дорогой.

Согласно расписанию Американской пассажирской железной дороги, с 20 мая по 9 сентября рейсы из Манхэттена по так называемому Адирондакскому маршруту будут осуществляться только до города Саратога-Спрингс на севере штата Нью-Йорк.

Согласно совместному заявлению железнодорожных компаний, опубликованному 18 мая, затянувшийся график значительно превышает пик высокого сезона и указывает на дату окончания на 10 недель позже, чем планировалось.

При попытке забронировать билеты на летнюю поездку на линии Адирондак на веб-сайте Amtrak появляется сообщение, в котором говорится, что “на выбранную дату поездки поезда и автобусы не запланированы”, а следующий доступный день – 9 или 10 сентября, в зависимости от отправной точки.

В Amtrak заявили, что обслуживание будет приостановлено до 8 сентября, “поскольку CN продолжает продвигать работы по отслеживанию на своей линии в Канаде”.

“Мы приносим извинения нашим клиентам за возможные неудобства”, – заявил пресс-секретарь Джейсон Абрамс в электронном письме в воскресенье.

Компания CN, которой принадлежат пути к северу от границы, подтвердила проведение расширенных ремонтных работ на крупнейшей железной дороге страны.

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