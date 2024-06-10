Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Проблемы иммиграции: Джастин Трюдо и Франсуа Лего встретятся в Квебеке
Djerba
Жюстен Трюдо и Франсуа Лего в кулуарах Джербы. Мирно беседуют! Фото Шин Килпатрик, Канадская пресса.

Проблемы иммиграции: Джастин Трюдо и Франсуа Лего встретятся в Квебеке

Степан Артемьевский Июн 10, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Проблемы иммиграции: Джастин Трюдо и Франсуа Лего встретятся в Квебеке отключены 34 Просмотров

Премьер-министр Джастин Трюдо и премьер-министр Квебека Франсуа Лего встретятся в понедельник днем в Квебеке, чтобы обсудить иммиграцию и, в частности, наилучшее решение проблемы с временными иммигрантами.

 

Премьер –министр Квебека хочет, чтобы Оттава значительно и быстро сократила их число, одновременно улучшив работу по распределению лиц, ищущих убежища, по всей стране.

Квебек также хочет иметь право голоса при отборе временных иностранных работников и учитывать знание французского языка. Кроме того, правительство Лего просит у Оттавы 1 миллиард долларов на покрытие расходов по приему лиц, ищущих убежища.

15 марта два премьер-министра уже встречались, чтобы обсудить тот же самый вопрос – иммиграцию. Лего просил предоставить ему все полномочия в сфере иммиграции, но, по-видимому, отказался от этой просьбы после отказа Трюдо сделать это.

Тем не менее, он продолжает утверждать, что в провинции проживает 560 000 временных иммигрантов, что оказывает давление на государственные службы. Он говорит, что Квебек превысил свои возможности, и федеральное правительство должно лучше управлять количеством временных иммигрантов, прибывающих в страну.

Первоначально Лего угрожал провести референдум по иммиграции, но, похоже, больше не в восторге от этой идеи. По его словам, 65% жителей Квебека выступают за то, чтобы провинция имела больше полномочий в отношении данного вопроса.

Проблема не в том, чтобы заручиться поддержкой квебекцев, а в том, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию и убедить федеральное правительство действовать немедленно, сказал он в интервью телеканалу 98.5 в прошлый вторник.

Встреча двух премьеров должна начаться в понедельник в 14:30. Ожидается, что в 16:00 Лего проведет встречу с прессой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*