Проблемы иммиграции: Джастин Трюдо и Франсуа Лего встретятся в Квебеке

Премьер- министр Джастин Трюдо и премьер -министр Квебека Франсуа Лего встретятся в понедельник днем в Квебеке , чтобы обсудить иммиграцию и , в частности , наилучшее решение проблемы с временными иммигрантами .

Премьер –министр Квебека хочет, чтобы Оттава “значительно и быстро” сократила их число, одновременно улучшив работу по распределению лиц, ищущих убежища, по всей стране.

Квебек также хочет иметь право голоса при отборе временных иностранных работников и учитывать знание французского языка. Кроме того, правительство Лего просит у Оттавы 1 миллиард долларов на покрытие расходов по приему лиц, ищущих убежища.

15 марта два премьер-министра уже встречались, чтобы обсудить тот же самый вопрос – иммиграцию. Лего просил предоставить ему все полномочия в сфере иммиграции, но, по-видимому, отказался от этой просьбы после отказа Трюдо сделать это.

Тем не менее, он продолжает утверждать, что в провинции проживает 560 000 временных иммигрантов, что оказывает давление на государственные службы. Он говорит, что Квебек превысил свои возможности, и федеральное правительство должно лучше управлять количеством временных иммигрантов, прибывающих в страну.

Первоначально Лего угрожал провести референдум по иммиграции, но, похоже, больше не в восторге от этой идеи. По его словам, 65% жителей Квебека выступают за то, чтобы провинция имела больше полномочий в отношении данного вопроса.

“Проблема не в том, чтобы заручиться поддержкой квебекцев, а в том, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию и убедить федеральное правительство действовать немедленно”, – сказал он в интервью телеканалу 98.5 в прошлый вторник.

Встреча двух премьеров должна начаться в понедельник в 14:30. Ожидается, что в 16:00 Лего проведет встречу с прессой.

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