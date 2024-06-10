Британский король Карл III обратился к принцу Гарри с важной просьбой

Эксперт по делам королевской семьи Том Куинн указывает на то, что просьба Карла III заключалась в том, чтобы принц Гарри прекратил делиться деталями личной жизни своей семьи с общественностью, поскольку это могло вызвать негативные последствия.
Сам ответ Гарри на эту просьбу пока неизвестен.
Согласно мнению Куинна, основной проблемой принца Гарри является нежелание вести откровенный диалог с отцом на прямую.
Эксперт утверждает, что жалобы общественности только усугубляют ситуацию, потому что связи принца с его прошлой жизнью могут быть разрушены.
31 марта король Карл III принял участие в церемонии в часовне святого Георгия в замке Уиндзор вместе со своей женой.
Инсайдер сообщил, что Гарри поставил своего больного отца в неловкое положение, заставив его выбирать между собой и королевой Камиллой.
Ранее было сообщено о том, почему принц Гарри отказался навестить больного отца.
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