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Новости В Мире Британский король Карл III обратился к принцу Гарри с важной просьбой
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Британский король Карл III обратился к принцу Гарри с важной просьбой

Виктория Христова Июн 10, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Британский король Карл III обратился к принцу Гарри с важной просьбой отключены 35 Просмотров

Согласно сообшениям, больной король Карл III обратился к своему младшему сыну, принцу Гарри, с важной просьбой.

 

Эксперт по делам королевской семьи Том Куинн указывает на то, что просьба Карла III заключалась в том, чтобы принц Гарри прекратил делиться деталями личной жизни своей семьи с общественностью, поскольку это могло вызвать негативные последствия.

Сам ответ Гарри на эту просьбу пока неизвестен.

Согласно мнению Куинна, основной проблемой принца Гарри является нежелание вести откровенный диалог с отцом на прямую.

Эксперт утверждает, что жалобы общественности только усугубляют ситуацию, потому что связи принца с его прошлой жизнью могут быть разрушены.

31 марта король Карл III принял участие в церемонии в часовне святого Георгия в замке Уиндзор вместе со своей женой.

Инсайдер сообщил, что Гарри поставил своего больного отца в неловкое положение, заставив его выбирать между собой и королевой Камиллой.

Ранее было сообщено о том, почему принц Гарри отказался навестить больного отца.

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