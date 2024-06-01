Ученые связывают время сна с потреблением овощей и фруктов

Финские ученые пришли к выводу, что время сна напрямую зависит от количества свежих фруктов и овощей.

Ученые из Университета Хельсинки сообщают, что употребление большого количества овощей и фруктов (более 400 граммов) связано с нормальным временем сна (от 7 до 9 часов).

Люди, которые спят меньше нормы, как правило, едят меньше листовых овощей, помидоров, огурцов и корнеплодов.

Выяснилось, что грибы, капуста, лук, горох и фасоль не влияют на продолжительность сна, а те, кто хочет спать дольше, меньше всего едят яблок.

Результаты исследования опубликованы журналом Frontiers In Nutrition.

Вывод был сделан на основе опроса более чем 18 добровольцев в возрасте от 5000 лет, которые рассказали о диете и времени сна.

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