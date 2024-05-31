Мужчине предъявлены обвинения в похищении людей после того, как в Квебеке прозвучал Amber Alert

Мужчине, обвиняемому в похищении двух детей в регионе Шодьер-Аппалачи в Квебеке, были официально предъявлены обвинения в похищении людей.

В понедельник полиция провинции Квебек объявила в розыск двух малышей, предположительно похищенных в 9:30 утра в Сен-Валье, примерно в 30 километрах к востоку от Квебека.

По данным Noovo Info, 40-летнему мужчине также предъявлено обвинение в неспособности обеспечить несовершеннолетних детей всем необходимым для жизни.

Его имя не может быть названо, поскольку в целях защиты детей действует запрет на публикацию такого рода информации.

Предъявленные ему обвинения могут привести к тюремному заключению сроком до 10 лет, и королевская прокуратура выступает против его освобождения.

Полиция сообщает, что информация, полученная от общественности, помогла найти двух малышей, которые были найдены целыми и невредимыми.

Предупреждение об опасности было отменено в 15:30, через шесть часов после исчезновения детей.

Ожидается, что мужчина останется под стражей до следующего слушания, назначенного на следующую неделю.

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