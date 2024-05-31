По словам министра энергетики, компания Hydro-Quebec плохо спланировала промышленный спрос

По словам министра энергетики Пьера Фитцгиббона, компания Hydro-Quebec плохо спланировала промышленный спрос. Во время опроса во вторник официальная оппозиция заявила, что до 35% предприятий не имеют доступа к достаточному количеству энергии для удовлетворения своих текущих потребностей и поэтому вынуждены ограничивать свои инвестиции и расширение.

В ответ министр начал с утверждения, что это “хорошая новость”, что “30 процентов компаний хотят получать электроэнергию”, потому что это “крупные проекты” для Квебека.

Фитцгиббон обвинил руководство корпорации в дефиците электроэнергии. Спрос значительно превышает предложение, с чем он согласился.

“Мы находимся в сложной ситуации”, – сказал Фитцгиббон. “Действительно, компания Hydro-Quebec плохо спланировала спрос на промышленном уровне”.

Однако он добавил, что “амбициозный” план Hydro, представленный в ноябре, направлен на устранение дефицита энергии.

“Мы тесно сотрудничаем с Hydro-Quebec в выделении мегаватт по мере их поступления, и, безусловно, при этом будут учитываться интересы малого и среднего бизнеса Квебека”, – сказал он.

В законодательном органе Квебека представитель либеральной партии MNA Филомена Ротироти процитировала слова президента Ассоциации производителей и экспортеров Квебека Вероник Пру, которая заявила, что предприятия “находятся в условиях неопределенности в отношении энергоснабжения”.

В апреле министр указал, что он санкционировал закупку нескольких из 150 представленных ему проектов в дополнение к 11, которые он уже принял.

В отчете, представленном парламентской комиссии в прошлом году, Hydro-Quebec даже указала, что в последние годы спрос оставался на прежнем уровне, увеличившись всего на 0,1 процента.

По оценкам Hydro, для удовлетворения потребностей Квебека в электроэнергии к 2050 году потребуется дополнительно от 150 до 200 ТВтч, что в два раза больше, чем производится в настоящее время.

К 2035 году, по оценкам, потребуется 60 ТВтч, что означает от 8000 до 9000 МВт дополнительной мощности.

По оценкам Hydro, 75% будет использовано для снижения текущего потребления энергии Квебеком, в то время как 25% будут способствовать экономическому росту, особенно в промышленных секторах, необходимых для перехода к энергетике.

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