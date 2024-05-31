Что, по мнению метеорологов, стоит ожидать этим летом в Канаде

Будь готова к жаре, Канада! Метеорологическая сеть прогнозирует больше солнечных дней и более высокие температуры на лето.

Ежегодный летний прогноз метеорологической телекомпании, опубликованный в среду, указывает на то, что в течение следующих трех месяцев Канаду будет одолевать жара, поскольку в стране будет меньше дождливых дней, а в некоторых регионах наблюдаются влажные условия.

“Мы были бы очень удивлены, если бы это лето в целом не оказалось теплым”, – сказал в интервью Крис Скотт, главный метеоролог The Weather Network.

Телекомпания ожидает, что в июне в Онтарио и Квебеке будут периоды прохладной погоды, но в конечном итоге жара усилится, что приведет к “очень жаркому и влажному” лету с повышенным риском продолжительной жары.

“Лето должно быть очень жарким в июле и августе и даже продлиться до самого сентября, так что если вы вложили деньги в бассейн, то именно сейчас это должно по-настоящему окупиться”, – сказал Скотт.

Канадцы в атлантических провинциях также столкнутся с теплыми погодными условиями, причем пик жары ожидается в июле и августе.

Однако атлантические провинции также сталкиваются с “большой опасностью”: ураганами и другими сильными штормами, которые, по мнению Скотта, являются угрозой для США.

“Атлантическая Канада, конечно, находится на линии огня”, – сказал он.

“Мы своего рода выхлопная труба для штормов, которые приходят с юга, и если эта труба направлена не в ту сторону, она ударит по нам”.

В северных регионах Канады причиной могут стать не ураганы, а лесные пожары и плохое качество воздуха, поскольку западный Нунавут и восточные Северо-Западные территории сталкиваются с теплым летом и засушливыми условиями.

Опасность лесных пожаров и задымления также стоит на первом месте в прериях, где засуха является серьезной проблемой, а в Саскачеване и Манитобе ожидается очень теплое лето.

В Альберте, однако, лето будет “типичным”, и многие регионы могут отдохнуть от суровых засушливых периодов, если активный шторм к югу от границы переместится на север, в результате чего количество осадков приблизится к норме.

Уровень осадков в последние месяцы является хорошим предзнаменованием для фермеров, добавил Скотт.

“Эта зима выдалась не из лучших”, – сказал он.

“У нас выпало не так уж много снега, но мать-природа открыла краны, и в последнее время у нас довольно много влаги, так что мы вступаем в вегетационный период в лучшей форме, чем это было всего несколько месяцев назад”.

Ожидается также облегчение в Британской Колумбии, где жара, по прогнозам, будет “менее стойкой и менее суровой”, чем в последние несколько лет.

Хотя ожидаются засушливые периоды, ожидается, что отдельные ливни и грозы будут более частыми и масштабными, чем в прошлые годы.

“Три года назад у нас в Британской Колумбии была ужасающая жара”, – сказал Скотт.

“Хотя мы не можем исключить риск сильной жары, это лето не похоже на рекордно жаркое лето в Британской Колумбии, что, я думаю, является хорошей новостью для большинства людей”.

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