Что, по мнению метеорологов, стоит ожидать этим летом в Канаде

Ежегодный летний прогноз метеорологической телекомпании, опубликованный в среду, указывает на то, что в течение следующих трех месяцев Канаду будет одолевать жара, поскольку в стране будет меньше дождливых дней, а в некоторых регионах наблюдаются влажные условия.
“Мы были бы очень удивлены, если бы это лето в целом не оказалось теплым”, – сказал в интервью Крис Скотт, главный метеоролог The Weather Network.
Телекомпания ожидает, что в июне в Онтарио и Квебеке будут периоды прохладной погоды, но в конечном итоге жара усилится, что приведет к “очень жаркому и влажному” лету с повышенным риском продолжительной жары.
“Лето должно быть очень жарким в июле и августе и даже продлиться до самого сентября, так что если вы вложили деньги в бассейн, то именно сейчас это должно по-настоящему окупиться”, – сказал Скотт.
Канадцы в атлантических провинциях также столкнутся с теплыми погодными условиями, причем пик жары ожидается в июле и августе.
Однако атлантические провинции также сталкиваются с “большой опасностью”: ураганами и другими сильными штормами, которые, по мнению Скотта, являются угрозой для США.
“Атлантическая Канада, конечно, находится на линии огня”, – сказал он.
“Мы своего рода выхлопная труба для штормов, которые приходят с юга, и если эта труба направлена не в ту сторону, она ударит по нам”.
В северных регионах Канады причиной могут стать не ураганы, а лесные пожары и плохое качество воздуха, поскольку западный Нунавут и восточные Северо-Западные территории сталкиваются с теплым летом и засушливыми условиями.
Опасность лесных пожаров и задымления также стоит на первом месте в прериях, где засуха является серьезной проблемой, а в Саскачеване и Манитобе ожидается очень теплое лето.
В Альберте, однако, лето будет “типичным”, и многие регионы могут отдохнуть от суровых засушливых периодов, если активный шторм к югу от границы переместится на север, в результате чего количество осадков приблизится к норме.
Уровень осадков в последние месяцы является хорошим предзнаменованием для фермеров, добавил Скотт.
“Эта зима выдалась не из лучших”, – сказал он.
“У нас выпало не так уж много снега, но мать-природа открыла краны, и в последнее время у нас довольно много влаги, так что мы вступаем в вегетационный период в лучшей форме, чем это было всего несколько месяцев назад”.
Ожидается также облегчение в Британской Колумбии, где жара, по прогнозам, будет “менее стойкой и менее суровой”, чем в последние несколько лет.
Хотя ожидаются засушливые периоды, ожидается, что отдельные ливни и грозы будут более частыми и масштабными, чем в прошлые годы.
“Три года назад у нас в Британской Колумбии была ужасающая жара”, – сказал Скотт.
“Хотя мы не можем исключить риск сильной жары, это лето не похоже на рекордно жаркое лето в Британской Колумбии, что, я думаю, является хорошей новостью для большинства людей”.
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