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Новости Работники Университета Конкордия объявили двухнедельную забастовку
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Работники Университета Конкордия объявили двухнедельную забастовку

Виктория Христова Май 31, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Работники Университета Конкордия объявили двухнедельную забастовку отключены 28 Просмотров

Работники Университета Конкордия в Монреале только что объявили двухнедельную забастовку, которая будет проведена позднее.

 

Профсоюз, состоящий из 600 членов, объединяет работников сферы информационных технологий (ИТ), коммуникаций, консультирования, психологии и других отраслей.

В релизе профсоюза говорится, что он рассматривает возможность проведения забастовки в начале нового учебного года.

В пресс-релизе, опубликованном во вторник, профсоюз, который является частью Конфедерации национальных синдикатов (CSN), заявляет, что удаленная работа является ключевой проблемой.

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