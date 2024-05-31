Работники Университета Конкордия объявили двухнедельную забастовку

Работники Университета Конкордия в Монреале только что объявили двухнедельную забастовку, которая будет проведена позднее.

Профсоюз, состоящий из 600 членов, объединяет работников сферы информационных технологий (ИТ), коммуникаций, консультирования, психологии и других отраслей.

В релизе профсоюза говорится, что он рассматривает возможность проведения забастовки в начале нового учебного года.

В пресс-релизе, опубликованном во вторник, профсоюз, который является частью Конфедерации национальных синдикатов (CSN), заявляет, что удаленная работа является ключевой проблемой.

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