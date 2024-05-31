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Новости Двое мужчин попали в больницу после столкновения в районе Пьерфон-Роксборо
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Двое мужчин попали в больницу после столкновения в районе Пьерфон-Роксборо

Виктория Христова Май 31, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Двое мужчин попали в больницу после столкновения в районе Пьерфон-Роксборо отключены 30 Просмотров

Двое мужчин попали в больницу после столкновения в районе Пьерфон-Роксборо в Монреале. Полиция Монреаля (SPVM) получила несколько звонков в службу 911 в 11 часов вечера во вторник по поводу аварии на углу бульваров Гуин и Саннибрук.

По словам Кэролайн Шеврефис, представителя полиции Монреаля, свидетели рассказали, что внедорожник двигался на запад по бульвару Гуин.

“Он ждал, чтобы повернуть налево в сторону Саннибрука”, – сказала она. “Столкновение произошло, когда автомобиль, ехавший с противоположной стороны, потерял управление, возможно, на высокой скорости”.

18-летний водитель автомобиля был срочно доставлен в больницу.

“Он был без сознания”, – сказал Шеврефис. “Несмотря на серьезные травмы, мы не опасаемся за его жизнь”.

Водитель внедорожника, 45-летний мужчина, также был отправлен в больницу для лечения от незначительных травм.

Был установлен периметр безопасности, чтобы следователи могли установить события, приведшие к столкновению.

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