Пользователям общественного транспорта не следует ожидать появления новых услуг в течение пяти лет

Пользователям общественного транспорта в районе Монреаля рекомендовано не ожидать появления новых услуг в течение как минимум пяти лет, поскольку в бюджете наблюдается значительный дефицит, а из Квебека не поступает новых денег.

Региональное транспортное управление Монреаля, ARM, прогнозирует дефицит бюджета в размере более 560 миллионов долларов в 2025 году.

Для STM это означает резкое сокращение расходов.

“В 2024 году были предприняты огромные усилия”, – сказал президент правления STM Эрик Алан Колдуэлл. “Мы сохраняем прежний уровень обслуживания, и нам пришлось сократить 232 рабочих места”.

Колдуэлл сказал, что в течение следующих пяти лет STM приостанавливает большую часть своих расходов на исследования и разработки, уделяя приоритетное внимание затратам, связанным с поддержанием текущего уровня обслуживания.

“Сейчас мы не находимся в цикле роста”, – сказал Колдуэлл. “Мы находимся в таком цикле, когда хотим просто поддерживать наш сервис, и это станет основой для начала и дальнейшего развития”.

Для сторонников общественного транспорта это неутешительная новость.

“Мы планировали увеличение на 5% в год”, – сказал Николя Надо-Фредетт из Trajectoire Quebec. “Сейчас мы находимся в состоянии стагнации. Это неприемлемо, поэтому мы должны поддерживать рост”.

Дилемма, с которой сталкиваются все транспортные компании, заключается в том, что пассажиры покрывают только около 30% эксплуатационных расходов, остальное оплачивается налогоплательщиками. Квебек пока не согласился субсидировать дальнейший рост сети.

“Каждый город в регионе Монреаль увеличил свой взнос на 6%”, – сказал Колдуэлл. “Города прилагают значительные усилия, и пользователи оплачивают свои поездки, поэтому следующий шаг – это новые поступления и новые субсидии”.

Колдуэлл называет это выгодной инвестицией.

Дефицит в размере 560 миллионов долларов, добавил он, по-прежнему представляет собой меньшие затраты на одного пользователя по сравнению со стоимостью содержания дорог и магистралей.

“Это примерно в три-четыре раза дороже, если кто-то проезжает километр на автомобиле, а не на общественном транспорте”, – сказал Надо-Фредетт. “Таким образом, если мы учтем все расходы, например, социальные расходы на автомобиль, то получится намного дороже”.

Надо-Фредетт сказал, что общественный транспорт, как и любая общественная услуга, никогда не будет прибыльной, но он считает, что увеличение количества услуг приведет к увеличению числа пользователей, что заставит людей выйти из своих автомобилей и освободят дороги

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