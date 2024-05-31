Джастин Трюдо: Цены на жилье в Канаде должны быть высокими!

Цены на недвижимость в Канаде выросли почти на всех рынках, при этом во многих регионах типичная цена на жилье удвоилась. Среднестатистическому домохозяйству в крупных городах, таких как Торонто и Ванкувер, потребовалось бы откладывать деньги в течение 20 лет только на первоначальный взнос, что более чем в 3 раза превышает средний исторический показатель.

Кажется абсурдным? По данным правительства Канады, такой необычный сценарий, по-видимому, был частью пенсионного плана каждого.

Об этом говорится в заявлениях премьер-министра Канады Джастина Трюдо в интервью подкасту Globe & Mail “Городское пространство”. “Жилье должно сохранять свою ценность”.… Это огромная часть возможностей людей выйти на пенсию и сэкономить в будущем”, – пояснил он, обсуждая доступность жилья.

Заявление шокирует. Если целью было никогда не снижать цены на жилье, то зачем были потрачены десятки миллиардов на повышение доступности жилья? Мы давно утверждаем, что многие из принятых мер на самом деле были направлены на повышение цен, а не на их снижение. Но давайте забудем обо всем этом и перейдем к самой тревожной части этого предложения.

Цены на жилье основаны на ликвидности покупателей, которую обеспечивает следующее поколение.

Есть национальная пенсионная система, CPP, где ставка взносов выросла в 3 раза с 1970—х годов, чтобы компенсировать тот факт, что за последние 18 лет она уступала индексным фондам. Существуют также расходы, связанные с обеспечением по старости (OAS) и гарантированной надбавкой к доходу (GIS).

Кроме того, практически во всех провинциях действуют льготы по налогу на имущество для пожилых людей. Британская Колумбия, например, позволяет домовладельцам в возрасте 55 лет и старше откладывать уплату налогов на недвижимость по ставке ниже инфляции. Программа также не проверяется на наличие средств, поэтому предприимчивые пенсионеры, владеющие самой дорогой недвижимостью Британской Колумбии, могут по своему выбору отсрочить уплату ежегодных налогов на недвижимость стоимостью более 200 тысяч долларов, а налогоплательщики компенсируют остаток этих отложенных расходов.

Делая вид, что единственным средством решения проблемы является ликвидность стоимости жилья, они не просто игнорируют эти взносы. Они усугубляют проблему выхода на пенсию для тех, у кого нет собственного жилья в старости. Политики также знают, что существует неравенство в благосостоянии между арендаторами и домовладельцами.

“Разница между тем, кто всю жизнь снимал жилье, и тем, кто является домовладельцем, с точки зрения денег, которые у него есть на пенсию, огромна, и это не всегда справедливо”, – объяснил премьер-министр в подкасте.

Однако, похоже, что с этой проблемой сталкиваются только молодые люди. Похоже, что они намеренно игнорируют тот факт, что пожилые люди не всегда имеют собственное жилье. Предполагалось, что государственные пенсии должны были создать барьер, чтобы мы могли отказаться от концепции викторианской эпохи о том, что только люди, владеющие землей, заслуживают процветания.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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