Фестиваль Nuits d’Afrique объявляет программу на июль

Фестиваль Nuits d’Afrique объявил состав участников 38-го фестиваля африканской, Карибской и латиноамериканской музыки, артистов и мероприятий, которые пройдут с 9 по 21 июля.
Среди более чем 700 артистов из более чем 30 стран, которые примут участие в фестивале в этом году, – Entourloop, Queen Omega и the Royal Souls, Кира и Def Mama Def.
Представления проходят как в помещении, так и на открытом воздухе в Зрелищном квартале и на Эспланаде Спокойствия.
В прошлом году фестиваль посетило самое большое количество посетителей за всю его историю – около 200 000 человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!