Фестиваль Nuits d’Afrique объявляет программу на июль

Фестиваль Nuits d’Afrique объявил состав участников 38-го фестиваля африканской, Карибской и латиноамериканской музыки, артистов и мероприятий, которые пройдут с 9 по 21 июля.

Среди более чем 700 артистов из более чем 30 стран, которые примут участие в фестивале в этом году, – Entourloop, Queen Omega и the Royal Souls, Кира и Def Mama Def.

Представления проходят как в помещении, так и на открытом воздухе в Зрелищном квартале и на Эспланаде Спокойствия.

В прошлом году фестиваль посетило самое большое количество посетителей за всю его историю – около 200 000 человек.

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