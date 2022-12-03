Неизвестная Канада: кухня нашей страны

Канадская кухня интересна и разнообразна — от тихоокеанского лосося до омара из Атлантики, от говядины из Альберты до юконского лося, от фазана из Онтарио до квебекского бизона.

Канадская кухня интересна и разнообразна — от тихоокеанского лосося до омара из Атлантики, от говядины из Альберты до юконского лося, от фазана из Онтарио до квебекского бизона. В городах есть богатый выбор национальных ресторанов и других заведений, где подают блюда, приготовленные по итальянским, русским, бразильским, китайским и многим другим национальным рецептам.

Разумеется, вам попадутся и образцы пресной англосаксонской еды былых времен, обычно в среднем придорожном ресторане. На пространстве от одного конца Трансканадской магистрали до другого еще встречаются простые овощные супы с подозрительным привкусом консервов, обычные зеленые салаты, стейки с картофелем, фруктовые пироги и мороженое. Но есть и много других, более оригинальных и вкусных блюд. Очень богата, например, франкоканадская кухня Квебека, в «арсенале» которой и традиционные блюда, такие, как tortiere с щедрой пряной приправой и пирог с кленовым сиропом, и современные деликатесы, основанные на региональных ингредиентах, — от фуагра до превосходных местных сыров.

На другом конце страны, в Британской Колумбии, многие рестораны задают модные тренды и изобретают всевозможные новшества — от съедобных цветов до кулинарии в стиле фьюжн — с постоянно меняющимся сочетанием азиатских ароматов и местных ингредиентов.

Новое экологическое движение напомнило канадцам, какими огромными природными богатствами они обладают, причем не только в национальных и провинциальных парках, но и на обеденном столе. Если вы путешествуете по стране, не довольствуйтесь стандартной едой, а ищите местные деликатесы.

Новая Шотландия, остров Принца Эдуарда и Нью-Брансуик по праву гордятся своими омарами; советуем предпочесть приготовленные наиболее просто: отваренные в воде или на пару либо жаренные на гриле с кусочком лимонного масла. Канадцы справедливо считают это мясо слишком хорошим, чтобы приправлять его модным томатным или сливочным соусом. В рамках кулинарного соперничества остров Принца Эдуарда предлагает мальпекских устриц (свежих, тушеных или в сливочном супе), Новая Шотландия отвечает жареными гребешками и пряным молочным супом с морепродуктами, луком и картофелем, а Нью-Брансуик — жареным лососем и селедкой amandine (с рубленым миндалем). Ньюфаундленд творит маленькие чудеса со своей треской, используя все — от икры и молок до щековины и языка.

Картофельные оладьи с острова Принца Эдуарда обогащают представление об этом традиционном блюде.

Из более экзотических региональных деликатесов можете отведать, например, папоротник, тушенный с жареной ягнятиной, и жевательную смесь из сушеных красных водорослей в Нью-Брансуике и салмагунди, смесь рубленого мяса и маринованной трески с растительным маслом, уксусом, перцем и луком, в Новой Шотландии. На острове Принца Эдуарда производят оригинальный вариант сыра гауда и вкусные шоколадки ручной работы. На десерт попробуйте голубику, пирог из ревеня и свежую клубнику из Новой Шотландии и Нью-Брансуика. В Ньюфаундленде выберите изумительную, янтарного цвета морошку, богатую витамином C.

В Квебеке обязательно попробуйте сытный суп (soupe aux pois) из желтого гороха, особенно приготовленный на бульоне из свиного окорока. Хороший луковый суп (soupe a l’oignon) найти труднее. Квебекская кухня, основанная на нормандской и бретонской традициях, преимущественно сельская и не отличается претенциозностью.

Ее основные элементы — свинина и кленовый сироп. В числе самых распространенных блюд — cretons (свиной паштет), andouillette aux fines herbes (сосиски из свиного ливера) и feves аи lard (свинина с жареным беконом и бобами). Кленовый сироп используется для копчения окороков, как приправа для омлета и в соусах к блюдам из дичи, особенно из куропатки, тетерева и канадского гуся. Очень популярны tourtiere, пирог с начинкой из оленины, куропатки или зайца с мелко рубленной картошкой, и cipaille, блюдо из дичи и картофеля, уложенных в шесть слоев теста. В числе типичных закусок — poutine, французский картофель с расплавленным сыром и мясной подливкой, и guedille, салат в булочке для хот-догов. К лучшим сырам можно отнести голубой Ermite и рикотту в итальянском стиле, которую готовят монахи-бенедиктинцы из Сен-Бенуа-дю-Лак в восточных районах Квебека.

В Монреале очень популярны сэндвичи с копченым мясом, подаваемые на ржаном хлебе с маринованными огурчиками и шинкованной капустой. В Торонто и Ванкувере пытаются копировать это блюдо, но члены англоязычной диаспоры, в 1970-е гг. приехавшие в эти города из Монреаля, все равно готовы ездить туда ради копченого мяса на бульваре Сен-Лоран.

Бесчисленные озера провинции Онтарио делают пресноводную рыбу — форель, сига и щуку — гордостью местного стола. На Ниагарском полуострове рыбу часто запекают, поливая вином. В этом охотничьем краю жареный фазан с кленовым сиропом считается настоящим деликатесом. В окрестностях городка Ниагара-он-зе-Лейк лоялистские традиции сохраняются в таких блюдах, как тыквенный пирог, который считается лучше, чем любые его аналоги к югу от границы с США. В Торонто много качественных и разнообразных ресторанов благодаря приезду иммигрантов из таких стран, как Италия, Греция и Китай, а в последнее время из Индии и Таиланда.

Пернатая дичь и домашняя птица, откормленная кукурузой, удивительно вкусны в Манитобе и Саскачеване. Попробуйте жареную индейку, подаваемую с красной капустой под местным клюквенным соусом. Превосходны также запеченная куропатка и жареная дикая утка. Початок вкуснейшей вареной кукурузы с маслом — отличный местный ланч.

В числе блюд из пресноводной рыбы — печеная озерная форель, жареная молодая щука, икра — кстати, в Манитобе ее подают со сметаной, что многих приводит в замешательство. Рекомендуем отведать копченого леща и печеного фаршированного сига — их ловят в озере Виннипег.

Заслуживает похвалы говядина из Альберты: превосходная на гриле, она хороша и в традиционном тушеном виде. В Калгари есть отличные стейкхаусы, но европейские туристы могут изумиться, увидев на одном блюде стейк и омара; такое сочетание называют «земля и море». Более распространенная комбинация — барбекю из цыплят и ребрышек. Необыкновенно сочны стейки из бизоньего мяса; другие местные фавориты — филе ягненка на косточке и свиная ножка.

Выбирая десерты, приготовленные из диких ягод, не пропустите кисловатый пирог из Саскачевана. Отличным завтраком будут горячие бисквиты с медом из Дофина.

Британская Колумбия. Гордость и радость этой провинции в целом и Ванкувера в частности — тихоокеанский лосось. Всегда просто приготовленный, он одинаково превосходен и на гриле, и в запеченном виде.

Местные креветки, крабы, черная треска и палтус — одни из лучших в Северной Америке.

Свежесть и разнообразие морепродуктов делает японские рестораны этой провинции особенно привлекательными: здесь готовят лучшие суси и сасими за пределами Японии. По той же причине в замечательных китайских ресторанах Ванкувера рыбные блюда неизменно стоят во главе меню.

Мясо ягнят, выращиваемых на острове Солтспринг, имеет изысканный вкус, жаренное под мятным соусом, а повара Британской Колумбии готовят его разными способами, сочетая с другими свежими местными продуктами.

Кулинарный бум еще не достиг Крайнего Севера, тем не менее гурманы и охотники — часто в одном лице — утверждают, что лучшие лосиные стейки в Канаде готовят на Юконе (их доводят до средней прожаренности и подают с печеным картофелем).

Если вы не сможете попасть на Юкон, то имейте в виду: лосятину иногда подают на стол в глубинке Британской Колумбии, а также в Северном Онтарио и Квебеке. Постарайтесь попробовать это блюдо.

Лучшие десерты в ресторанах Британской Колумбии — свежие фрукты из долины Оканаган: персики, абрикосы и яблоки (последние рекомендуем есть в английском стиле, с ломтиками местного сыра чеддер).

Обязательно попробуйте канадские фруктовые пирожные: ракушки из сливочного теста с липкой смесью сахара, масла и кленового сиропа, иногда с изюмом или орехами пекан.

Кленовые сахар и сироп готовят только в Северной Америке, а леса «кленового пояса» тянутся от американского Среднего Запада до приморских провинций Канады. Наибольшее количество этого продукта (90%) производят в Квебеке. Осенью кленовый сахар концентрируется в «лучах» цилиндрических клеток под корой, а с первыми теплыми днями весны начинает течь сахарный сок. Традиционно в стволе просверливают отверстия для слива сока через трубку в приемный бидон. Чередование холодной ночной и теплой дневной температур включает кленовый «насос», который наполняет емкости в течение четырех — шести недель. Потом сок уваривают в обожженных деревянных чанах, превращая в сироп. Для того чтобы приготовить 4 литра кленового сиропа, требуется около 150 л сока.

Хотя на смену старым пришли современные промышленные методы (более гигиеничная система вакуумных трубок направляет сок прямо в чаны), бидоны по-прежнему используются как часть ритуала на вечеринках, которые проводятся в честь окончания долгой, трудной квебекской зимы и наступления весны.

Канадским национальным напитком можно смело назвать пиво. «Это наши реки и озера делают его таким вкусным», — говорят канадцы. Подаваемое сильно охлажденным, оно по крепости и аромату ближе к немецкому и бельгийскому, чем к более мягким американским вариантам. Зато здешний сидр значительно менее крепкий, чем европейский напиток с таким же названием.

Два главных винодельческих региона Канады — Ниагарский полуостров в провинции Онтарио и долина Оканаган в Британской Колумбии — производят много сортов вин, заслуживших международное признание. Виноград здесь выращивают холодостойкий, способный противостоять морозной зиме и периодическим заморозкам до конца мая. Французские, итальянские, немецкие и американские вина продаются в городских ресторанах, но довольно дорого; только в освобожденной от налогов Альберте можно легко позволить себе стейк с бутылкой достойного бордо.

В Квебеке также приходится мириться с высокими ценами. Чтобы согреться в долгие зимние вечера, квебекцы смешивают красное вино с крепкими напитками; этот коктейль они называют карибу. Местные гурманы ценят канадское ржаное виски, которое, по их словам, нужно пить неразбавленным и без льда.