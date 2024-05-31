“Тур де л’Иль” и “Тур ла Нюи” готовятся покорить Монреаль

В эти выходные в центре города пройдут ежегодные велосипедные соревнования “Тур де л’Иль” и “Тур ла Нюи”.

В эти выходные в центре города пройдут ежегодные велосипедные соревнования “Тур де л’Иль” и “Тур ла Нюи”.

“Тур де Нюи” запланирован на 31 мая, а “Тур де Иль” – на 2 июня. Организаторы называют его “приятным и безопасным велопробегом по улицам, свободным от автомобилей”.

Говорят, что это позволяет людям познакомиться со многими районами города, путешествуя по ним на двух колесах.

По словам Вело Квебека, у участников есть выбор из двух возможных вариантов прохождения “Тур де л’Иль”.:

Обычная трасса идеально подходит для семей с детьми или городских велосипедистов, предлагая диапазон маршрутов от 25 км до 50 км.

Трасса discovery идеально подходит для любителей шоссейных велосипедов с более длинными маршрутами от 75 км до 100 км.

“Проблемы на дороге? Веломеханики и добровольцы, оказывающие первую медицинскую помощь, всегда готовы прийти на помощь”, – отмечает Вело Квебек. “Не можете завершить тур? Машины сопровождения доставят вас к месту финиша”.

Части центра Монреаля будут полностью закрыты для движения транспорта на все время проведения мероприятий, в том числе с 20:00 до 23:30 в пятницу во время “Ночного тура”, чтобы люди могли безопасно передвигаться по городу на велосипедах.

Мероприятия начинаются и заканчиваются в парке Жан-Манс.

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