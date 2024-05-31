Главный тренер “Лаваль Рокет” согласен на продление контракта

Главный тренер “Лаваль Рокет” Жан-Франсуа Уль согласился продлить контракт с клубом на несколько сезонов, сообщил Джон Седжвик, генеральный менеджер клуба-школы “Монреаль Канадиенс”, в пресс-релизе, опубликованном в среду.

Седжвик также объявил, что ассистент главного тренера Мартин Лаперьер, тренер вратарей Марко Марчиано и видео-тренер Чарльз Джуно также согласились продлить контракты на несколько лет.

“Жан-Франсуа Хаус проделал отличную работу на посту главного тренера Naval Rocket. Он и его команда продемонстрировали свою способность балансировать между эффективностью команды и развитием игроков, создавая как конкурентную, так и идеальную среду для роста наших потенциальных хоккеистов”, – сказал Седжвик.

В среду днем Хоул обсудит с представителями СМИ продление своего контракта.

49-летний Хоул провел последние три сезона в качестве главного тренера “Рокет”. За это время команда поддерживала рекорд 105-86-25. Главный тренер вывел свою команду в полуфинал Кубка Колдера в 2021-2022 годах, когда “Рокет” впервые вышла в плей-офф Американской хоккейной лиги.

Хоул также в течение пяти сезонов был главным тренером двух команд QMJHL: “Льюистон Мэйниакс” (2009-2010 и 2010-2011) и “Армада Бленвиль-Буабрайан” (2011-2012 и 2013-2014).

Его тренерская карьера началась в 2003 году, когда он вернулся в Университет Кларксона на конференцию NCAA ECAC, на этот раз в качестве помощника тренера “Голден Найтс”.

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