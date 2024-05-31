Главный тренер “Лаваль Рокет” согласен на продление контракта

Седжвик также объявил, что ассистент главного тренера Мартин Лаперьер, тренер вратарей Марко Марчиано и видео-тренер Чарльз Джуно также согласились продлить контракты на несколько лет.
“Жан-Франсуа Хаус проделал отличную работу на посту главного тренера Naval Rocket. Он и его команда продемонстрировали свою способность балансировать между эффективностью команды и развитием игроков, создавая как конкурентную, так и идеальную среду для роста наших потенциальных хоккеистов”, – сказал Седжвик.
В среду днем Хоул обсудит с представителями СМИ продление своего контракта.
49-летний Хоул провел последние три сезона в качестве главного тренера “Рокет”. За это время команда поддерживала рекорд 105-86-25. Главный тренер вывел свою команду в полуфинал Кубка Колдера в 2021-2022 годах, когда “Рокет” впервые вышла в плей-офф Американской хоккейной лиги.
Хоул также в течение пяти сезонов был главным тренером двух команд QMJHL: “Льюистон Мэйниакс” (2009-2010 и 2010-2011) и “Армада Бленвиль-Буабрайан” (2011-2012 и 2013-2014).
Его тренерская карьера началась в 2003 году, когда он вернулся в Университет Кларксона на конференцию NCAA ECAC, на этот раз в качестве помощника тренера “Голден Найтс”.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.