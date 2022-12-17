Неизвестная Канада: Ниагарский водопад

Ниагарский водопад — каскад водопадов на границе Америки и Канады, между штатом Нью-Йорк и провинцией Онтарио

Ниагарский водопад — каскад водопадов на границе Америки и Канады, между штатом Нью-Йорк и провинцией Онтарио. Пожалуй, Ниагарский водопад можно назвать самым эффектным естественным разломом земной коры. Река Ниагара, соединяющая озера Эри и Онтарио, падает с высоты 50-метрового обрыва шириной более 1000 м. Этот водопад по праву считается самым удивительным чудом природы Северной Америки.

В конце последнего ледникового периода, 12 000 лет назад, по следам отступления грандиозного ледника образовалось пять Великих озер: Верхнее, Мичиган, Гурон, Онтарио и Эри. Обильные талые воды вышли за берега озера Эри. Они образовали поток, который мы называем река Ниагара. Она каскадами обрушивается с обрыва, известного как Ниагарский эскарп, в озеро Онтарио. Под названием Ниагарский водопад подразумевается три отдельных водопада. Водопад «Подкова» (Horseshoe Falls) на настоящий момент самый большой, он расположен на канадском берегу реки, а напротив него, на американском берегу, находятся Американский водопад (American Falls)и водопад «Фата Невесты» (Bridal Veil Falls). Водопады разделены цепочкой мелких островков, из которых самый известный – Ослиный остров на канадской стороне. Почти 90% массы воды реки Ниагара низвергается с водопада «Подкова», и только 10% проходит через американскую территорию.

Ниагара, как и любой другой водопад, выглядит по-разному в зависимости не только от времени суток, но и от времени года. Весной и летом кипящий белый занавес оттеняется сочной зеленью, осенью – багряными красками. Зимой замерзают только края реки. Со скал-выступов гребня постепенно намерзают огромные, с фабричную трубу, ледяные наплывы – гигантские сосульки», искрящиеся бриллиантами на фоне беснующейся воды. «Трубы» – это не метафора. «Сосульки» многих больших и малых замерзших, точнее, замерзающих водопадов представляют собой действительно полые внутри, конусообразные или расширяющиеся книзу ледяные образования, сквозь прозрачные стенки которых можно наблюдать, как падает, пульсирует и бьется, сопротивляясь замерзанию, вода.

Грозная картина на Ниагарском водопаде развертывается ранней весной, во время ледохода. Громадные льдины, как айсберги, с грохотом и гулом разбиваются вдребезги и исчезают в пучине. В 1848 г. льды озера Эри плотной массой забили исток Ниагары, и вода в водопадах иссякла. Местные жители, не понимая причины явления, ожидали «конца света». Сутки никто не спал. Через тридцать часов вода прорвала ледяную горловину. Низвержение воды вперемешку с глыбами льда было подобно извержению вулкана, сопровождавшемуся землетрясением.

Настоящее чудо Ниагарского водопада заключается в том, как природе удается восторжествовать над духом безудержного торгашества, который менее силен на канадской, чем на американской стороне границы, проходящей по линии водопадов. Ничто не может сравниться со зрелищем кипящей массы воды, низвергающейся с высоты по пути от озера Эри к озеру Онтарио и Атлантике. Те, кто когда-либо видел Ниагарский водопад, получили неизгладимые впечатления на всю жизнь, а некоторые только слышали о нем, но даже они не сомневаются в его мощи и великолепии. Впрочем, знаменит не только водопад, но и место, где находится это чудо природы.

Вид на водопады открывается с нескольких обзорных площадок. Столовая скала, названная в честь каменного карниза, находится у правого края канадской «Подковы». С экскурсией под названием «Путешествие за водопад» вы окажетесь за мощной стеной падающей воды. В цену билета входит прокат защитной одежды, но… вблизи от Ниагары ничто не способно быть непромокаемым. Не беспокойтесь об этом — увидеть Ниагару и при этом не промокнуть по меньшей мере странно. Просто держите про запас в автомобиле сухую одежду на смену. В ясную погоду лучи солнца, преломляясь в мельчайших каплях воды, образуют семицветные радуги. Их бывает несколько, часто одна внутри другой. Как и у других гигантских водопадов, бесподобна радуга ночью, в свете луны. Игра стихии настолько впечатляет, что огромные толпы туристов часами наблюдают ее, не шевелясь. Американцы умело преподносят чудо природы. У водопада установлены десятки прожекторов общей мощностью 1,5 млн кВт. Прожекторы разноцветные. Как только на Ниагару опускается темнота, их лучи направляются на непрерывно движущуюся стену водопада и, создавая сказочную иллюминацию, усиливают и без того внушительную картину. Поэтому посещение Ниагарского водопада обязательно должно состоять как минимум из двух частей – дневной и вечерней.