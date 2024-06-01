О балах в жизни Пушкина: к юбилею поэта

Все мы знаем и помним, что на первом балу Наташе Ростовой было всего 16 лет. И этот бал был назначен на 31 декабря, как пишет сам Толстой: «накануне нового 1810 года». Но был и другой бал, и другая Наташа. Тоже 16-летняя. Этот бал состоялся в конце 1828 года и фамилия Наташи была Гончарова. Именно здесь, на этом балу, она и познакомилась с Александром Сергеевичем Пушкиным.

Молодому и уже популярному ловеласу очень понравилась молодая, яркая, красивая, и в тоже время скромная, нежная и очень домашняя девушка. И он сделал ей предложение. Получив неудовлетворительный ответ, он стал ждать. Встречал ее повсюду, посвящал стихи, был сама галантность на каждом балу, где им приходилось персекаться. И вот, спустя два года, после первой попытки, Гончаровы сдались. Радости поэта не было предела!

Он поправил свои финансовые дела, купил красивый костюм и устроил мальчишник.

Венчание Пушкина и Гончаровой состоялось 18 февраля 1831 года в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Торжественность события огорчил один момент – с аналоя упали крест и Евангелие… А потом – у поэта в руках потухла венчальная свечка… Сам поэт после напишет об этом: «Плохие предзнаменования».

Прожив немного в Москве, Пушкины уехали в Царское Село. И там начался период ревности. Причем, взаимной. На одном из балов, Пушкин, увлекшись какой-то немецкой фройлен, на глазах у всех получает от жены размашистую пощечину. И потом опять-таки пишет: «Рука у моей жены тяжеленькая».

Кроме того, в семье царил некий диссонанс. Балы требовали дорогих нарядов и украшений. Зарабатывал поэт своими трудами, на которые у него теперь не хватало времени, так как жена очень любила выходы в свет. А кроме того, в семье один за другим рождались дети. Дочь Маша, сыновья Саша и Гриша, а также маленькая Натали – как говорил сам поэт, мешали его уединенности и сосредоточенности для написания стихотворений и поэм. Пятого, кстати говоря, Гончарова недоносила: был выкидыш по дороге с очередного бала.

В последний день 1833 года Пушкин был пожалован в камер-юнкеры. И это открывало дорогу супругам в Аничков дворец, на балы самого высокого ранга. А значит, и наряды должны были быть куда подороже. На все денег не хватало, Пушкин погряз в долгах, и это стало началом затяжного семейного конфликта. Наталья Николаевна даже уезжает на некоторое время в родительское гнездо. Правда, вернувшись вместе с сестрами к мужу, лишь усугубила и без того расшатанную семейную жизнь.

Тем временем в высшем свете видное положение занял кавалергардский поручик барон Жорж Дантес, принятый на русскую службу и усыновлённый голландским посланником бароном Геккерном. И, по иронии судьбы, он был родственником Натальи Николаевны. Пушкин приглашает его в свой дом, ведет долгие и интересные беседы.

А уже в 1836 году поэт стал получать регулярные анонимные послания, в котором его называют не иначе как «рогоносец», недвусмысленно намекая на ухаживания Дантеса по отношению к его Натали.

Дантесу было отказано в приемах, а после того, как сплетни стали невыносимыми, Пушкин вызвал француза на дуэль. Дантес понимал, что влип и что ему скоро будет отказано и в приличном обществе, и он предпринимает ход конем: он делает предложение Екатерине Николаевне Гончаровой, родной сестре Натальи Николаевны. Пушкин отложил дуэль на некоторое время, чтобы молодые сумели сыграть свадьбу, а потом послал новый вызов.

Результат известен каждому школьнику: на Чёрной речке 27 января 1837 года Дантес выстрелил первым и смертельно ранил Пушкина. На смертном одре поэт простился с родными и наказал детям не мстить за него. Скончался Александр Сергеевич 29 января. Его отпевали ночью, вынеся гроб на отпевание вместо Исаакиевского собора в Конюшенную церковь при огромном количестве жандармов, после чего отвезли его тело для погребения в Святогорский монастырь близ Михайловского, где поэт, по его прижизненному желанию, покоится рядом с матерью и предками из рода Ганнибалов.

Спустя семь лет, в 1844 году, Наталья Николаевна вышла замуж за кавалергардского генерал-майора Петра Петровича Ланского, которому родила сына Александра и дочерей Софью и Елизавету. А скончалась она тихо, в кругу семьи, 26 ноября 1863 года. Да и Дантес, который был депортирован из России, дожил до чинов и глубокой старости.

Почему мне вспомнился сейчас Пушкин? А потому что без него немыслим мир нашей литературы. А потому, что его произведения любимы и взрослыми, и детьми. А потому, что через неделю ему стукнет 225 лет! А потому что он – «наше все»!

И почему-то сейчас захотелось перечитать что-то из Пушкина, да заодно и вспомнить его сказки в стихах, ведь скоро мне их читать и рассказывать маленькой дочке.

А что у Пушкина любите вы? Мои – «Евгений Онегин» и «Барышня-крестьянка».

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