Самый редкий мотоцикл в мире, Lotus C-01, будет выставлен на аукцион в Торонто

Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на торги один из самых редких мотоциклов в мире, Lotus C-01. Мотоцикл был разработан Дэниелом Саймоном, который создал футуристический автомобиль в фильме “Трон: наследие”.

Сообщается, что в мире существует всего 100 экземпляров Lotus C-01, и на Земле нет других мотоциклов, подобных этой модели. В его основе лежит V-образный двигатель объемом 200 куб.см, который “выдает” около 6 лошадиных сил и работает в паре со 1195-ступенчатой секвентальной коробкой передач.

Мотоцикл Lotus C01, проданный на аукционе RM Sotheby’s, находится в Торонто. Модель выполнена в черно-золотой расцветке в стиле John Player Special.

Внешний вид мотоцикла Lotus C01 был разработан Дэниелом Саймоном. Дизайнер известен тем, что создал знаменитый световой цикл и световую машину для фильма “Трон: наследие”.

“Мотоцикл выглядит настолько великолепно, что никто не будет винить его будущего владельца за то, что он никогда не будет на нем ездить, а просто будет ценить его как произведение искусства”, – пишет портал “Авто”.

По данным издания, эксклюзивная модель мотоцикла Lotus C-01 будет продана за 150 000 фунтов стерлингов. Аукцион стартует 1 июня.

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