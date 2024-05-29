Полиция Квебека проводит расследование в связи с предполагаемой кражей целого стада

Полиция провинции Квебек проводит расследование в связи с предполагаемой кражей целого стада из примерно 75 голов крупного рогатого скота на прошлой неделе.

Совладелец фермы Джонатан Фортин рассказал, что в пятницу утром он отправился на свое поле, чтобы проверить стадо коров и телят породы Блэк-ангус, но обнаружил, что они исчезли.

Фортин говорит, что предполагаемые воры оставили после себя сломанный забор и следы от автомобиля, а соседи сообщили, что накануне вечером видели огни трейлера и слышали шум на его поле.

Он сказал, что потеря скота стоимостью около 200 000 долларов – это значительная часть его сбережений за всю жизнь и четырех лет напряженного труда по обустройству фермы в Кукшир-Итон, недалеко от Шербрука.

Представитель полиции Луи-Филипп Рюэль подтвердил, что полиция начала уголовное расследование после того, как прибыла на ферму в пятницу и обнаружила, что скот исчез.

Он не сказал, как полиция планирует проследить за стадом, но отметил, что ворам потребуется доступ к оборудованию и место, где можно разместить животных.

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