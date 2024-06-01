Армия обороны Израиля полностью контролирует всю границу между сектором Газа и Египтом

Армия обороны Израиля полностью контролирует всю границу между сектором Газа и Египтом (Филадельфийский коридор), сообщила военная пресс-служба.

Это был первый случай с тех пор, как они покинули анклав 19 лет назад. В ходе операции Армия обороны Израиля обнаружила 82 туннеля ХАМАС через границу.

Захват района, известного как Филадельфийский коридор, показывает, что Израиль активизировал свои нападения на юге сектора Газа, несмотря на то, что его попросили задержать в связи с недавней гибелью мирных жителей.

Этот шаг может осложнить отношения с Египтом, который выразил недовольство вторжением Израиля на границу, в том числе когда израильские войска оккупировали границу Рафах, единственную границу между сектором Газа и Египтом.

Коридор является частью более крупной демилитаризованной зоны по обе стороны всей израильско-египетской границы.

Согласно мирному соглашению, каждому разрешается размещать в этой зоне лишь небольшое количество военнослужащих или пограничников.

На момент заключения соглашения израильские вооруженные силы контролировали сектор Газа до тех пор, пока Израиль не вывел свои войска и поселенцев в 2005 году.

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