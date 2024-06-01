Фаст-фуд стал роскошью для большинства жителей Соединенных Штатов

Согласно опросу, опубликованному журналом Lending Tree, большинство американцев сейчас считают фаст-фуд роскошью и едят его не чаще, чем при Трампе.

Компания Lending Tree опросила более 2000 взрослых американцев об их взглядах и поведении в отношении фаст-фуда, а также о том, как они изменились за последние четыре года из-за высокой инфляции.

Из 4 респондентов 3 сказали, что обычно едят фаст-фуд не реже 1 раза в неделю, в то время как большинство (62%) сказали, что едят меньше из-за роста цен, а 65% респондентов заявили, что были шокированы высокой стоимостью фаст-фуда за последние 6 месяцев.

78% опрошенных потребителей заявили, что считают фаст-фуд роскошью, потому что он дорожает с каждым днем. Среди американцев, зарабатывающих менее 30 000 в год, такого мнения придерживаются 83%, при этом 82% родителей с детьми старше 18 лет, 81% представителей поколения X и 80% женщин и родителей с детьми младше 18 лет.

Исследование также показало, что 4 из 3 американцев считают, что есть дома дешевле, чем покупать фаст-фуд. По их мнению, все должно быть наоборот — 67% американцев считают, что фаст-фуд должен быть дешевле, чем есть дома.

В результате люди остаются дома. На вопрос, какой вариант легкой и недорогой еды они предпочитают, 56% ответили, что предпочитают готовить дома. Это в 2 раза больше, чем людей, которые говорят о фастфуде (28%).

Авторы исследования отмечают: “Результаты ясно показывают, что, независимо от контекста, большинство американцев теперь воспринимают фастфуд как роскошь. Это новое явление. ..Для большинства американцев такое мнение кажется важным культурным изменением и тревожным знаком”.

Опрос проведен онлайн охватит 2500 потребителей в США в возрасте от 18 до 78 лет.

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