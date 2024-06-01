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Общество Здоровье, медицина Названы простые способы улучшить психическое здоровье молодежи

Названы простые способы улучшить психическое здоровье молодежи

Степан Артемьевский Июн 1, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Названы простые способы улучшить психическое здоровье молодежи отключены 55 Просмотров

Канадские ученые из Карлтонского университета в Оттаве провели исследование, которое доказало, что ограничение времени пользования социальными сетями может помочь улучшить психическое состояние молодых людей, страдающих от эмоционального стресса.

 

Согласно публикации в журнале Psychology of Popular Media (PPM), значительный психический, социальный, физический и эмоциональный рост происходит в подростковом возрасте.

Это также делает молодых людей в возрасте от 10 лет и подростков уязвимыми к психическим расстройствам. Согласно статистике, ежегодно около 20% молодых людей сталкиваются с проблемами психического здоровья. Чаще всего это депрессия и тревожность.

Из 22000 добровольцев команда отобрала студентов в возрасте 17-25 лет. Они регулярно пользовались социальными сетями и имели на своем счету как минимум 2 симптома депрессии и тревожных расстройств.

Суть эксперимента заключалась в том, что некоторые из добровольцев сократили время пребывания в социальной сети на 1 день до 1 часа. Наблюдение длилось 28 дней. На данный момент остальные участники пользовались социальными сетями в удобном режиме.

У добровольцев из первой группы было обнаружено, что симптомы депрессии и тревоги снизились примерно на 2,35 балла по сравнению с контрольной группой.

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