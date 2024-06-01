“Весна запоздалая” в полном разгаре на eTVnet!

Подписывайтесь на этот отличный сервис и смотрите самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи.

Размеренная жизнь домохозяйки Саши рушится, когда ее муж попадает в реанимацию после пожара в загородном коттедже. В больнице выясняется, что с ним была молодая женщина – Алина. Здесь же Саша знакомится с мужем Алины. Они останавливаются в местной гостинице, чтобы быть рядом с близкими и понять, как их супруги оказались в одном горящем доме… Какие открытия ждут героев, вы узнаете, посмотрев фильм “Весна запоздалая” на eTVnet! Включайте прямо сейчас!

Подписывайтесь на этот отличный сервис и смотрите самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок! Есть вопросы? Звоните! +1 (855) 251-65 45. А прямо сейчас включайте вот эти новинки недели!

Цена измены

Брак Ольги и Сергея можно было бы назвать образцовым. Они вместе уже десять лет и по-прежнему любят друг друга. Идеальные отношения омрачают лишь болезнь их дочери Лизы и патологическая ревность Сергея. Ольга никогда не давала повода усомниться в своей верности и за все эти годы почти научилась не обращать внимания на вспышки беспочвенной ревности мужа. Поэтому, когда случайный прохожий Глеб спас ее от хулиганов, она решила не рассказывать Сергею о случившемся. Однако спаситель, рассчитывающий на взаимность, начал преследовать Ольгу. Счастливый брак затрещал по швам.

Провинциальная Мадонна

По роману Веры Клочковой. Надя родила в семнадцать лет. Причем, всю беременность проходила, не пряча счастливых глаз, сияя радостной улыбкой. Но, несмотря на все уговоры, она так и не открыла имени отца ребенка. Эта слабая на вид девочка оказалась удивительно сильной. “Упрямая”, – говорили о ней одни, “блаженная”, – уверяли другие. А Надя просто-напросто умела любить…

Старшая сестра

Лида, скромная учительница английского языка в небольшом провинциальном городе, ведет уроки, выкраивает из скудного семейного бюджета средства, чтобы обуть-одеть дочку, вступающую в самый сложный подростковый возраст. Ее старшая сестра Надя не в пример успешнее, живет в столице, делает карьеру как ученый. На работе ее ценят. И с сыном-старшеклассником, кажется, у нее полное взаимопонимание. Но все меняется в один день.

Свет в окне

На праздник съезжаются три поколения, включая родителей Александра, Нелли и Бориса, и мать Ольги, Веру. Пустует лишь стул брата-близнеца Егора. Уже 13 лет, как он погиб, и семья распалась. Трагедия стала причиной развода Ольги и Александра. Каждый переживает горе по-разному. Александр – с помощью нового брака, а Ольга решает уйти в монастырь. Но теперь она вынуждена отказаться от своих планов из-за суррогатного материнства Муси. Женщина, для которой Муся вынашивала ребенка, погибает в автокатастрофе, а ее муж разрывает контракт – без жены ребенок ему не нужен. Столкнувшись с непростым выбором – оставить ребенка или сделать аборт – Муся запускает цепь событий, которые заставят всех членов семьи Богдановых выйти из многолетней спячки и задуматься об истинных причинах своей несчастливой жизни в настоящем.

Караси

Полковник Карась – военный человек, его жена Лариса – врач-гинеколог, их дочь Вероника – аспирантка и несчастливая влюбленная, а сын Андрей – красавец и ловелас. Чтобы квартира, которую вот-вот получит полковник для сына не была лишь однокомнатной, Андрею срочно нужно жениться. Андрей пытается выполнить пожелание родителей, но все его бывшие подружки – длинноногие и красивые – отказываются выходить за него замуж. В этой, на первый взгляд, достаточно благополучной семье, бушуют поистине гамлетовские страсти. Все завязывается в тугой узел, и распутается ли когда-нибудь этот клубок эмоций?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.