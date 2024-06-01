Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Авторы Лев Голберг Ипотечный долг растет самыми медленными темпами за последние 23 года

Ипотечный долг растет самыми медленными темпами за последние 23 года

Виктория Христова Июн 1, 2024 Лев Голберг, Недвижимость, Новости Комментарии к записи Ипотечный долг растет самыми медленными темпами за последние 23 года отключены 51 Просмотров

 В ближайшие годы прогнозируется рост продаж жилья и цен на него. Задолженность по ипотечным кредитам в феврале росла самыми медленными темпами за 23 года на фоне высокой стоимости заимствований и опасений, связанных с ключевой процентной ставкой Банка Канады, но замедление, вероятно, не продлится долго, сообщает Канадское жилищное агентство. 

Согласно отчету Canadian Mortgage and Housing Corporation (CMHC), задолженность Канады по ипотечным кредитам в том месяце составила 2,16 трлн долларов, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что является исторически низким показателем роста.

Высокие процентные ставки и неопределенность в отношении планов центрального банка по снижению ключевой процентной ставки привели к сокращению продаж жилья и снижению цен во многих регионах.

Ту Нгуен, экономист RSM Canada, говорит, что неудивительно, что активность на рынке жилья замедлилась.

“Домохозяйства действительно испытывают давление из-за высокой инфляции и высоких процентных ставок. Это также игра в выжидание, поскольку потенциальные покупатели жилья ждут, когда Банк Канады снизит ставки”, – сказала она CBC News.

Тем не менее, она согласна с ожиданиями агентства о том, что замедление роста ипотечного кредитования может быть кратковременным, при этом в ближайшие годы прогнозируется рост продаж жилья и цен на него.

“Как только Банк Канады начнет снижать ставки, что произойдет уже на следующей неделе, мы снова увидим рост ипотечных кредитов”, – сказала она. Следующее объявление Банка Канады о процентной ставке состоится 5 июня.

Согласно отчету CMHC, ожидаемое снижение ставок по ипотечным кредитам, наряду с ростом населения и увеличением располагаемого дохода после уплаты налогов и инфляции, вероятно, будет способствовать изменению ситуации.

“В условиях, когда уровень задолженности никогда не был таким высоким, а домохозяйства демонстрируют все больше признаков финансовых трудностей, долговая уязвимость домохозяйств становится главной проблемой”, – заявила заместитель главного экономиста CMHC Таня Бурасса-Очоа в пресс-релизе.

“Поскольку домовладельцам становится все труднее управлять своими ежемесячными бюджетами, политики и финансовый сектор проявляют повышенную бдительность при рассмотрении рисков для финансовой индустрии и экономики”.

В отчете также говорится, что заемщики продолжают отдавать предпочтение краткосрочным ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по сравнению с традиционными пятилетними фиксированными сроками, поскольку они по-прежнему не уверены в краткосрочных и среднесрочных перспективах ставок по ипотечным кредитам.

И это несмотря на “заметное увеличение” скидок, предлагаемых кредиторами по пятилетним ипотечным кредитам с фиксированной процентной ставкой в первые два месяца этого года, что ознаменовало изменение тенденции по сравнению со второй половиной 2023 года.

“Кредиторы предвидят, что потенциальное снижение ставок [Банком Канады] произойдет раньше, чем они ожидали в прошлом году, и стремятся обеспечить выдачу ипотечных кредитов по относительно высоким ставкам”, – говорится в отчете.

Сроки от трех до менее чем пяти лет оставались наиболее популярными, и в феврале 2024 года на них приходилось почти 40% всех выданных ипотечных кредитов. На долю ипотечных кредитов с плавающей процентной ставкой приходилось 15% всех выданных ипотечных кредитов.

Согласно отчету, уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам в стране в четвертом квартале прошлого года достиг 0,17%, что по-прежнему близко к историческим минимумам, но впервые с начала пандемии имеет тенденцию к росту.

По словам Нгуена, низкий уровень преступности не обязательно означает, что домохозяйства находятся в хорошем финансовом положении.

“Люди в первую очередь выплачивают свои ипотечные кредиты. Поэтому они выплачивают свои ипотечные кредиты, прежде чем платить за что-либо еще, например, за питание вне дома, занятия спортом или отдых”.

В отчете также отмечается, что банки “Большой шестерки” занимают все большую долю рынка долгосрочных ипотечных кредитов.

В четвертом квартале 2023 года доля этих банков выросла на 11,8 процентных пункта по сравнению с прошлым годом, что было обусловлено увеличением объемов рефинансирования и продления сроков кредитования. Другие зарегистрированные банки и кредитные союзы зафиксировали снижение на 6,9 и 3,1 процентных пункта соответственно.

Facebook I Instagram I Linkedin

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*