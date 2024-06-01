Ипотечный долг растет самыми медленными темпами за последние 23 года

В ближайшие годы прогнозируется рост продаж жилья и цен на него. Задолженность по ипотечным кредитам в феврале росла самыми медленными темпами за 23 года на фоне высокой стоимости заимствований и опасений, связанных с ключевой процентной ставкой Банка Канады, но замедление, вероятно, не продлится долго, сообщает Канадское жилищное агентство.

Согласно отчету Canadian Mortgage and Housing Corporation (CMHC), задолженность Канады по ипотечным кредитам в том месяце составила 2,16 трлн долларов, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что является исторически низким показателем роста.

Высокие процентные ставки и неопределенность в отношении планов центрального банка по снижению ключевой процентной ставки привели к сокращению продаж жилья и снижению цен во многих регионах.

Ту Нгуен, экономист RSM Canada, говорит, что неудивительно, что активность на рынке жилья замедлилась.

“Домохозяйства действительно испытывают давление из-за высокой инфляции и высоких процентных ставок. Это также игра в выжидание, поскольку потенциальные покупатели жилья ждут, когда Банк Канады снизит ставки”, – сказала она CBC News.

Тем не менее, она согласна с ожиданиями агентства о том, что замедление роста ипотечного кредитования может быть кратковременным, при этом в ближайшие годы прогнозируется рост продаж жилья и цен на него.

“Как только Банк Канады начнет снижать ставки, что произойдет уже на следующей неделе, мы снова увидим рост ипотечных кредитов”, – сказала она. Следующее объявление Банка Канады о процентной ставке состоится 5 июня.

Согласно отчету CMHC, ожидаемое снижение ставок по ипотечным кредитам, наряду с ростом населения и увеличением располагаемого дохода после уплаты налогов и инфляции, вероятно, будет способствовать изменению ситуации.

“В условиях, когда уровень задолженности никогда не был таким высоким, а домохозяйства демонстрируют все больше признаков финансовых трудностей, долговая уязвимость домохозяйств становится главной проблемой”, – заявила заместитель главного экономиста CMHC Таня Бурасса-Очоа в пресс-релизе.

“Поскольку домовладельцам становится все труднее управлять своими ежемесячными бюджетами, политики и финансовый сектор проявляют повышенную бдительность при рассмотрении рисков для финансовой индустрии и экономики”.

В отчете также говорится, что заемщики продолжают отдавать предпочтение краткосрочным ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по сравнению с традиционными пятилетними фиксированными сроками, поскольку они по-прежнему не уверены в краткосрочных и среднесрочных перспективах ставок по ипотечным кредитам.

И это несмотря на “заметное увеличение” скидок, предлагаемых кредиторами по пятилетним ипотечным кредитам с фиксированной процентной ставкой в первые два месяца этого года, что ознаменовало изменение тенденции по сравнению со второй половиной 2023 года.

“Кредиторы предвидят, что потенциальное снижение ставок [Банком Канады] произойдет раньше, чем они ожидали в прошлом году, и стремятся обеспечить выдачу ипотечных кредитов по относительно высоким ставкам”, – говорится в отчете.

Сроки от трех до менее чем пяти лет оставались наиболее популярными, и в феврале 2024 года на них приходилось почти 40% всех выданных ипотечных кредитов. На долю ипотечных кредитов с плавающей процентной ставкой приходилось 15% всех выданных ипотечных кредитов.

Согласно отчету, уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам в стране в четвертом квартале прошлого года достиг 0,17%, что по-прежнему близко к историческим минимумам, но впервые с начала пандемии имеет тенденцию к росту.

По словам Нгуена, низкий уровень преступности не обязательно означает, что домохозяйства находятся в хорошем финансовом положении.

“Люди в первую очередь выплачивают свои ипотечные кредиты. Поэтому они выплачивают свои ипотечные кредиты, прежде чем платить за что-либо еще, например, за питание вне дома, занятия спортом или отдых”.

В отчете также отмечается, что банки “Большой шестерки” занимают все большую долю рынка долгосрочных ипотечных кредитов.

В четвертом квартале 2023 года доля этих банков выросла на 11,8 процентных пункта по сравнению с прошлым годом, что было обусловлено увеличением объемов рефинансирования и продления сроков кредитования. Другие зарегистрированные банки и кредитные союзы зафиксировали снижение на 6,9 и 3,1 процентных пункта соответственно.

Facebook I Instagram I Linkedin

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.