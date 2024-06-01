Полиция Монреаля проводит расследование после выстрела в еврейской школе

Полиция проводит расследование после того, как еще одно здание еврейской общины Монреаля подверглось обстрелу.

Полиция Монреаля (SPVM) сообщила, что в среду днем они получили звонок в службу 911 и прибыли в школу Белз на Хиллсдейл-роуд, недалеко от авеню Ван Хорн, в районе Кот-де–Неж-Нотр-Дам-де-Грас.

Представитель полиции Вероник Дюбук сообщила, что полицейские обнаружили по крайней мере одну пулю на фасаде здания. По ее словам, неясно, произошла ли стрельба ранее в среду или в другой день.

Мэр Монреаля Валери Плант была в числе лидеров, которые сразу же осудили стрельбу в социальных сетях.

“Совершенно неприемлемо, что еврейская школа снова стала мишенью. Антисемитизму нет места в Монреале. Сотрудники SPVM прибыли на место происшествия для проведения расследования, и я уверен, что они найдут виновного”, – написала Плант на X.

“Школы никогда не должны становиться объектами насилия”, – написала Элизабет Прасс, представитель либеральной партии Квебека, добавив, что антисемитизм “неприемлем в Квебеке и нашем обществе”.

В среду Федерация CJA и Центр по делам Израиля и евреев Квебека выступили с совместным заявлением, в котором осудили стрельбу в школе. Обе организации заявили: “Когда те, кто управляет нами, предпримут решительные действия, этим чудовищным и варварским актам придет конец. Это не тот Монреаль, в котором мы хотели бы жить!”

На прошлой неделе 20-летнему мужчине было предъявлено обвинение в связи со стрельбой в еврейской школе прошлой осенью. Эта школа, ешива “Гедола”, и еще одна, “Объединенные талмуд-торы Монреаля”, подверглись обстрелу в ноябре прошлого года.

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