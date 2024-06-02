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Новости Канада создала губку для борьбы с разливами нефти
Фото: sparklogic.ru

Канада создала губку для борьбы с разливами нефти

Виктория Христова Июн 2, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада создала губку для борьбы с разливами нефти отключены 56 Просмотров

Мемориальный университет Ньюфаундленда (MUN) разрабатывает специальное устройство для эффективного сбора нефтепродуктов после аварийной ситуации.

 

Согласно публикации Science Of The Total Environment, губки, или аэрогели CNF-SP, могут поглощать вещества как с поверхности океана, так и с побережья.

Канадские ученые объединили биоразлагаемый материал на основе целлюлозы с веществом под названием спиропиранин.

Это вещество помогает впитывать маслянистые соединения, и в то же время оно легко очищается от них и позволяет повторно использовать губку.

Ее можно “переключать” с помощью света: при воздействии определенного спектра света “губка” либо притягивает, либо отталкивает масло.

Эффективность этого новшества не зависит от температурных условий: она одинаково хорошо впитывает нефтепродукты как в теплой, так и в холодной воде.

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