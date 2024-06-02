Женщина, найденная с ножевыми ранениями в лесу Лаваля, скончалась

Полиция Лаваля сообщает, что женщина скончалась после того, как ее нашли с ножевыми ранениями в лесистой местности в районе Шомеди вечером в среду.

Вскоре после 19:30 полиция получила вызов в службу 911 и прибыла в лес Арман-Фраппье, расположенный недалеко от угла Мюррей-авеню и 8-й улицы.

Прибыв на место происшествия, они обнаружили женщину с тяжелой травмой верхней части тела и сделали ей искусственное дыхание. По словам Стефани Бешар, представителя полиции Лаваля, смерть была констатирована на месте происшествия. Спасти женщину уже было невозможно.

Ее возраст и другие идентифицирующие данные не публикуются в интересах следствия.

На основании информации, полученной от свидетелей, полиции удалось арестовать 20-летнего мужчину, который считается подозреваемым, сообщила Бешар.

Следствие продолжается.

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