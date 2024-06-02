Канадская компания предлагает семена рапса, которые могут составить конкуренцию соевым бобам

Рапсовая мука содержит слишком много клетчатки, а птица и свиньи не содержат достаточного количества белка. Дефицит белка ограничивает возможности рапсовой муки, которая продается со скидкой 20% по сравнению с соевой мукой. Канадский совет по производству рапсовой муки утверждает, что рапсовая мука содержит 37% белка и 12% влаги.
Corteva, консорциум компаний Protein Industries Canada и других партнеров, объявил об инвестициях в размере 3100 миллионов йен в “увеличение спроса и рыночных возможностей на рапс с высоким содержанием белка”. Об этом говорится в заявлении некоммерческой организации Protein Industries Canada.
Совместно с Corteva селекционер вывел гибрид рапса с высоким содержанием белка и низким содержанием клетчатки и назвал его ProPound.
“(Мы) смогли повысить урожайность и использовать все гербицидные и агрономические свойства, которые важны для производителей. Фактически, за счет клетчатки в семенах, в принципе, можно повысить уровень белка”, – сказал Билл Грюэл, генеральный директор Protein Industries Canada.
“Мы приближаемся к завершению исследования питания, чтобы подтвердить возможность увеличения количества рапсовой муки… Для использования при моногастральной диете”, – добавил Груневельд.
Через несколько лет фермеры смогут выращивать только те гибриды рапса, которые содержат в семенах большое количество белка.
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