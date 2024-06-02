Сенатор Вэнс: Судебный процесс над Трампом разрушает 250-летнюю традицию США

“Демократы преследуют бывшего президента США Дональда Трампа за его победу на выборах, тем самым разрушая 250-летнюю конституционную традицию”, – заявил сенатор・республиканец Джей Ди Вэнс из Огайо в интервью телеканалу Fox News.

По словам сенатора, судья по делу Трампа направлял пожертвования в предвыборный штаб Байдена и теперь использует громкий процесс для обогащения собственной семьи.

Сенатор Вэнс считает, что предвзятое отношение судьи к Трампу проистекает из его финансовых интересов.

Дочь судьи Мерчанта собрала почти 1100 миллионов долларов для кандидата от Демократической партии, используя судебный процесс, на котором председательствовал ее собственный отец.

“Мне кажется безумным, что они преследуют Дональда Трампа за нарушения бухгалтерского учета без серьезных преступлений, в то время как главный судья или, по крайней мере, его семья использует этот конкретный судебный процесс для собственного обогащения”, – сказал сенатор.

Сенатор Вэнс заявил, что преследование победителей на выборах противоречит 250-летней конституционной традиции Соединенных Штатов.

“Я хочу жить в стране, которая может вести демократические дебаты, политическую борьбу, но, в конце концов, не будет пытаться посадить врага в тюрьму за победу на выборах!”подытожил сенатор.

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