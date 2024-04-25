Марин Гузун, адвокат

ПОЛНЫЙ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ В МОНРЕАЛЕ, КАНАДЕ:

- Семейное право

- Уголовное право

- Иммиграционное право

- Гражданское право

- Жилищное право

- Коммерческое право

Оформление купли-продажи и рефинансирование недвижимости.

Регистрация браков и брачных договоров.

Заверение и легализация копий документов.

Доверенности. Апостиль.

Завещание. Наследство. Консультации.

Регистрация компаний, изменение в документах компаний.

Нотариальные действия с выездом на дом

Подробнее:

Юридическая Фирма “Guzun and Associates Lawyers” была основана в 1998 году Адвокатом Марином Гузуном.

Мы создали междисциплинарное юридическое бюро, которое ориентировано в основном на текущие потребности частных клиентов и предприятий малого бизнеса.

Мы рады предложить качественное юридическое сопровождение и защиту в судах по доступной цене.

Адвокаты офиса говорят по-русски, что упрощает понимание ваших проблем и объяснения путей их решений.

Семейное Право:

Наша команда по семейному праву оттачивает свое мастерство уже много десятилетий и знает как обстоят дела с разводом, ходатайствами об опеке над ребенком, а также алиментами на детей.

Работа семейного адвоката заключается в том, чтобы вести вас через различные юридические возможности, учитывая при этом ваш бюджет, ваше время и особенности каждого отдельного человека.

Семейное Посредничество:

Цель семейного посредника – найти общий язык и облегчить разговор между супругами при рассмотрении вопроса о разводе, разводе или новом соглашении об опеке над ребенком или финансовой поддержке.

С 2016 года суды все чаще поощряют посреднические соглашения как отличный способ для людей избежать задержек, дорогостоящих сборов и спорных отношений.

Защита Прав Несовершеннолетних:

В Адвокатском бюро Гузун и Партнёры мы понимаем важность, которую юрист может иметь в жизни ребенка.

Таким образом, как по делам о защите молодежи, в которых участвует DPJ, так и по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, или в случае развода, требующего независимого представительства ребенка, несовершеннолетнему очень полезно иметь рядом адвоката. защищать свои права.

Уголовное Право:

Получите помощь от опытного адвоката по уголовным делам.

Нашим приоритетом является защита ваших прав и предотвращение негативных последствий уголовного судопроизводства, например судимости под вашим именем.

Государство обязано доказать без разумного сомнения, что вы виновны.

Мы возьмем на себя ответственность за ваше дело и поможем вам на протяжении всего процесса в ваших интересах.

Административное Право:

Прежде чем платить штраф за безрассудное вождение или вождение под влиянием, проконсультируйтесь с одним из наших юристов.

Когда рассматриваются нарушения правил дорожного движения требуется в короткий срок связаться с адвокатом , чтобы знать ваши права и ваши возможности, прежде чем принимать решение.

Иммиграционное Право:

Наша команда по иммиграционному праву подготовит и представит вас для вашего заявления о предоставлении убежища, запроса на спонсорство и многое другое.

Иммиграция в Канаду и Квебек дается нелегко, но мы можем дать вам уверенность в том, что ваши дела будут рассмотрены экспертами в этой области.

Гражданское Право:

Не была ли соблюдена оговорка о контракте?

Считаете ли вы, что ваши права были проигнорированы?

Консультация с юристом может быть полезна для определения ваших прав, ваших возможностей, и если рекомендуется для судебного иска.

Нотариальные Услуги:

Мы предлагаем юридические консультации и нотариальные услуги в Монреале и его окрестностях.

Нотариальные услуги включают, но не ограничиваются недвижимостью, предпринимательским правом, мандатами в ожидании нетрудоспособности и свадебными торжествами.

А, также:

Мы представляем интересы клиентов в делах, связанных с нарушением законодательства по торговле алкоголем и табаком, а также правил дорожного движения, и т.д.

Наш офис оказывает юридическую помощь и на расстоянии. Через Skype вы можете получить консультацию, не выходя из дома и подать на развод по почте и.т.д.

Guzun and Associates: Для получения дополнительной информации пожалуйста обращаетесь к нам по интернету или телефону.

Вы можете отправить сообщение адвокату по вашему выбору и на родном языке. Мы ответим вам в кратчайшие сроки.

Контакты адвокатского бюро Guzun et Associés:

+1 (514) 576-7414 или +1 (514) 842-7414