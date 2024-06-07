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Продаётся роскошное кондо
Если вы мечтаете о собственной роскошной квартире, вот ваш шанс!
Cité Midtown представляет собой проект, который заставит вас сказать "ВАУ!"
Эта совершенно новая квартира с одной спальной расположена в роскошном комплексе Cité Midtown, и у нее есть все, что вы могли бы пожелать:
- Высокие потолки в 11 футов, которые придают простора и света.
- Окна от пола до потолка, чтобы вы могли наслаждаться потрясающим видом.
- Большая собственная терраса, где вы можете проводить летние вечера с друзьями или просто наслаждаться свежим воздухом.
- Высококачественные приборы, в количестве 5 штук, чтобы облегчить вашу жизнь.
- Неограниченная горячая вода и газ для барбекю включены в стоимость квартиры.
- Центральная система кондиционирования, чтобы вы всегда чувствовали себя комфортно.
Прекрасное местоположение!
Вы сможете дойти до метро Du College всего за 10 минут.
Проект Cite MidTown предлагает невероятное разнообразие удобств:
- Полностью оборудованный тренажерный зал и комната для йоги.
- Круглосуточный автоматизированный продуктовый магазин Aisle24.
- Комната для подростков с бильярдом и игровая комната для детей.
- Кафе и роскошный открытый бассейн с подогревом и морской водой.
- 2 отдельных шикарных зала для встреч с друзьями или специальных мероприятий.
- Прихожая с консьержем и общая библиотека.
- Высокотехнологичная система безопасности.
На месте проекта будет построен новый муниципальный парк с детскими игровыми площадками, велосипедными и пешеходными дорожками.
Доступно с 1 июля.
Не упустите свой шанс! Свяжитесь с Валентиной Будниковой по телефону 514-963-5600 или по электронной почте vboudnikova@gmail.com.
Подробности на сайте [CENTURY 21 VISION](http://www.century21vision.com/).
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