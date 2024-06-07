Продаётся роскошное кондо

Если вы мечтаете о собственной роскошной квартире, вот ваш шанс!

Cité Midtown представляет собой проект, который заставит вас сказать "ВАУ!"

Эта совершенно новая квартира с одной спальной расположена в роскошном комплексе Cité Midtown, и у нее есть все, что вы могли бы пожелать:

- Высокие потолки в 11 футов, которые придают простора и света. - Окна от пола до потолка, чтобы вы могли наслаждаться потрясающим видом. - Большая собственная терраса, где вы можете проводить летние вечера с друзьями или просто наслаждаться свежим воздухом. - Высококачественные приборы, в количестве 5 штук, чтобы облегчить вашу жизнь. - Неограниченная горячая вода и газ для барбекю включены в стоимость квартиры. - Центральная система кондиционирования, чтобы вы всегда чувствовали себя комфортно.

Прекрасное местоположение! Вы сможете дойти до метро Du College всего за 10 минут.

Проект Cite MidTown предлагает невероятное разнообразие удобств: - Полностью оборудованный тренажерный зал и комната для йоги. - Круглосуточный автоматизированный продуктовый магазин Aisle24. - Комната для подростков с бильярдом и игровая комната для детей. - Кафе и роскошный открытый бассейн с подогревом и морской водой. - 2 отдельных шикарных зала для встреч с друзьями или специальных мероприятий. - Прихожая с консьержем и общая библиотека. - Высокотехнологичная система безопасности.

На месте проекта будет построен новый муниципальный парк с детскими игровыми площадками, велосипедными и пешеходными дорожками.

Доступно с 1 июля. Не упустите свой шанс! Свяжитесь с Валентиной Будниковой по телефону 514-963-5600 или по электронной почте vboudnikova@gmail.com.