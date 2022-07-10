Чтиво выходного дня. “Убить Дракона”: пророчества Мастера

В конце 80-х годов прошлого века замечательный режиссер Марк Захаров снял потрясающий и на тот момент уникальный фильм. который, увы, не потерял актуальности и сегодня!

Говорят, что нет пророков в родном Отечестве. Вы знаете, есть! И они среди нас – знакомые, узнаваемые, уже до боли родные! Не верите? Хотите пример? Да легко! Давайте вспомним фильм, которому в этом году исполнится уже 34 года. Да, интересно, кстати. Сейчас 22-й год нынешнего века, а фильм был снят в 88-м году века минувшего. Циферки одинаковые, да и мысли нынче практически те же, проецирующие события сценария на нашу сегодняшнюю жизнь в отдельно взятом «городе Л»! Каком, вы вскоре поймете!

Итак, фильм «Убить дракона» режиссера Марка Захарова. Начнем с самого простого: Ланцелот и Дракон. Плюс и минус. Позитив и негатив. Справедливость и подлость. Но ведь есть еще и Бургомистр. Знаете, всегда для меня Евгений Павлович будет ассоциироваться с эдаким милейшим добряком, с Винни Пухом в чем-то, с буфетчиком Шулейкиным, или даже «Доцентом». Все равно – добрый, милый, позитивный. Первый восторг и ужас: Винни Пух – приспешник Дракона, притвора, интриган, не самый последний винтик всей этой машины зла. Кое кого страшно напоминает. Тех, кто всегда выйдут сухими из воды, тех, кто в угоду строю не только готовы переобуться – мать родную продадут…

У Бургомистра преданные средства массовой информации, которые все текущее положение вещей выкрутят так, чтобы масса ужаснулась и поверила, кто хорош, а кто плох. Опять-таки, верная калька сегодняшней ситуации. Да и вещает он от имени всех, заведомо кивающих и согласных. Иначе в “городе Л” – не выжить. Ну, а кто не согласен – тех к Тюремщику. Ибо неча тут от коллектива отрываться и стройную политику партии сдвигать.

И что получается? Ланцелоты выглядят несколько смешно, хотя вызывают непомерную симпатию и несомненную веру в торжество разума и правды. Даже, если придется долго и упорно побороться. А Драконов-то вовсе и нет. Есть Бургомистры, которые любого приспешника могут назначить Драконом и выдать ему программу действий. Но лучше всего, если Дракон будет некогда уважаемым, некогда почитаемым, некогда народным любимчиком. Ему определенная категория обывателей верит и внимает с широко открытым ртом.

И вот смотрите, Дракон уже играет с детьми, настраивает на свой лад, «меняет их под себя», как он сам сказал в фильме. Ничего не напоминает? А мне – даже очень! А детки –то глупы, но амбициозны. Да и трусливы тоже. Некие дипломаты – самоучки. Но есть и обыватель, зритель всего этого представления. А что он? А ничего! Ему главное – остаться целым и по возможности быть не при делах. Опять ничего не напоминает?

Идем дальше. Помните диалог Дракона и Фридрихсена? Дракон вещает о свободе, рассуждает о важных и таких необходимых материях. А Фридрихсен? А он всем доволен, со всем согласен, всему рад. Даже унижению, даже самолично спускает штаны, даже рад получить вилкой… ну, туда, да… Рад. Калька, вот калька сегодняшних дней. И с вилками нынче добрая половина славного «города», где так свободно правит Дракон, крышуемый Бургомистром. Кстати, у Шварца нет Фридрихсена. Это уже додумка. Но нужен, видимо, Мастеру был раболепный холуй. И вилка, видимо, была нужна.

А обыватель по прежнему, ничего не видит. Точнее, даже не так. А как говорится в фильме: «Сегодня каждый сам за себя решает, что он видит». Вот, это самая яркая и правильная оценка того, что у нас происходит сейчас в известном уже «городе Л». Очень правильная, мудрая, и навсегда актуальная фраза. Сегодня, как и всегда, перед каждым из нас стоит задача: увидеть и понять то, что происходит. Самостоятельно, без подачек купленных СМИ и без натужных завываний с заламыванием рук приспешников Дракона и Бургомистра. Самостоятельно! Справедливости ради стоит все же сказать, что у определенной категории обывателей это получается. но далеко не у всех.

И еще вот что! Посмотрите, что происходит с теми, кому внезапно и в неограниченном объеме дается свобода и власть. Свобода, которой они не умеют пользоваться и власть, которой они не заслужили. При всем внешнем пафосе – они беспомощны и потеряны, они злы, тупы и истеричны. Они не на своем месте и не в своей тарелке. Они – пришлые и чужие. И такими будут всегда. Этим несчастным придется во имя собственных амбиций всю оставшуюся жизнь протопать в чужой обуви и наряжаться в одежду с чужого плеча. Ведь, по их мнению, на чужой полянке трава всегда зеленее.

Ну, и совсем уж срез нынешнего бытия, верная подсказка об узнаваемости сюжета: когда Ланцелот приходит в город, он узнает, что Дракон выбирает для себя самую лучшую девушку! Ну, вот теперь, я практически уверена, что вы понимаете, о ком и о чем я! Эльза же выбирает свободу и честность, заявляя Дракону, что его не боится! Ланцелоту она тоже не очень-то верит, но остается самой собой и не поддается влиянию извне. Это и есть победа! Это и есть торжество разума!

Пророческими для самого себя оказываются и слова режиссера: «Меня убивают те, кому я помогаю». И тут опять-таки, излишни всякие объяснения и трактовки. все на поверхности сегодня. Ярко и абсолютно прозрачно. Просматривать фильм и находить аналогии можно долго. Они практически в каждой фразе, и увы, проецируют сегодняшнюю ситуацию, которая сложилась в том самом «городе Л», в котором так долго жил и с такой любовью управлял наш Гений и Пророк.

Но, знаете, что я хочу сказать и чем, собственно, завершить? Простотой и банальностью: Дракона можно и реально победить! Нужно только не боятся выйти на тропу очищения, не пасовать перед трудностями. Нужно думать своей головой, а не следовать за общественным мнением. Нужно просто быть уверенным, что победа возможна и она зависит от тебя самого! И поэтому я очень верю, что именно Эльзе удастся укротить Дракона, Бургомистра и всех тех, кто мешает насельникам «города Л» жить спокойно и правильно.

А Ланцелотами должны стать все мы, каждый из нас! Перестать смаковать дешевые желтопрессные сенсации и проявлять уважение друг ко другу. Ибо, в противном случае, очень скоро «холодно станет нам друг с другом»… И не допустить этого – вечная задача с единственным решением! И пусть Дракон будет побежден, а «город Л», прекрасный и любимый «город Л» вновь заживет прежней замечательной жизнью! А в самой лучшей девушке я уверена! Она не сдастся! Верим и желаем победы! Ибо она, эта самая победа, всегда на стороне добра и правды!