Квебекский рынок недвижимости отличается от другихь в стране

Рынок недвижимости Квебека находится в состоянии бурного развития , но все же находится в противоречии с остальной частью провинции , которая восстанавливает определенный баланс , согласно статистике продаж за июль за 2024 год .

Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) отмечает, что количество продаж за июль стало вторым по величине за последние 25 лет.

На территории столицы Квебекаи ее пригородов по состоянию на июль 2024 года было продано 667 жилых домов.

Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным APCIQ, продажа кондоминиумов вносит значительный вклад в этот высокий уровень активности.

По словам Чарльза Бранта, рынок большого Квебекского региона следует по этому пути после пандемии, на него никоим образом не повлияли колебания процентных ставок за последние 28 месяцев, добавляет он.

Уже в начале июля Royal LePage опубликовала исследование, демонстрирующее, что средние цены на дома и квартиры в Квебеке выросли на 10,4% в апреле, мае и июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это повышение цен было связано с дефицитом недвижимости на рынке.

Кроме того, ассоциация отмечает, что в период с июля 2023 по 2024 год количество заявок на продажу жилья сократилось на 11 %.

Согласно статистике APCIQ, некоторые районы выросли в цене.

В агломерации Квебек и на Южном берегу средняя цена домов на одну семью выросла на 8 %. средняя цена домов на одну семью на северной окраине Квебека выросла на 9%.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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