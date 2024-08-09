Трамп допустил, что премьер Канады может быть сыном Фиделя Кастро

Экс-президент (а возможно, и будущий президент) Соединённых Штатов Дональд Трамп не исключил, что глава канадского правительства Джастин Трюдо может быть сыном бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро.

Увидев фото канадского премьера, американский политик вспомнил о ходивших несколько лет назад слухах о родстве Трюдо с Кастро и допустил их правдивость.

«Они говорят, что он [Трюдо] – сын Фиделя Кастро, и это может быть так. В этом мире возможно всё», – подчеркнул кандидат в президенты Соединённых Штатов от партии республиканцев.

Гипотеза о родстве главы канадского правительства с кубинским лидером возникла ещё в конце 2016-го, когда последний скончался.

Тогда канадский премьер принёс кубинцам официальные соболезнования, сообщив при этом, что его отец дружил с Кастро.

После этого некоторые СМИ прибегли к сопоставлению фотографий Трюдо и Кастро, отмечая при этом внешнюю схожесть политиков.

Кроме того, возникли предположения о знакомстве и встречах родителей Трюдо с Кастро перед днём рождения теперешнего премьера Канады.

Затем в сети распространилась теория о том, что Джастин Трюдо в действительности является внебрачным сыном Фиделя Кастро.

С опровержением данной теории выступило издание BuzzFeed.

Согласно имеющимся данным, нынешний премьер Канады родился в 1971-м, а первая встреча Фиделя Кастро с его четой Трюдо произошла только по прошествии пяти лет.

Но, как сказал Дональд Трамп – “В этом мире возможно все”!

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