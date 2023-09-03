Чтиво выходного дня: Канадский «отец-основатель»

То, что Канада существует в том виде, в каком мы её знаем, – заслуга сэра Джона Макдональда, личность которого до сих пор вызывает ожесточенные споры.

То, что Канада существует в том виде, в каком мы её знаем, – заслуга сэра Джона Макдональда, личность которого до сих пор вызывает ожесточенные споры.

Будущий первый премьер-министр Канады родился в Шотландии, в Глазго в 1815 году. Родители Джона эмигрировали в Канаду в 1820 году, семья поселилась в провинции Онтарио. Еще подростком Макдональд приобщился к юриспруденции — начал работать в адвокатской конторе в пятнадцатилетнем возрасте.

Работа клерком дала достаточно опыта, и молодой человек в 1836 году получил адвокатскую лицензию и начал практику в Кингстоне. Начинающий адвокат увлекается политической деятельностью, в 1844 году его избрали представителем Кингстона в канадской законодательной ассамблее. Так начинается политическая карьера Джона Александера Макдональда. Не углубляясь в историю Канады, надо заметить, что в то время такой страны на карте мира не было, а была колония Великобритании, точнее сказать, квазифедеральная колония, объединившая в 1840 году франкоговорящие провинции и английские в Соединенную Канаду. И этого объединение было совсем не мирным.

И по сей день вторая в мире по площади территории страна является доминионом Соединенного королевства. В создании этой политической конструкции активно принял участие Макдональд. В 1847 году он входит в состав кабинета в качестве генерального ресивера — управляющего спорным имуществом. За год до этого, в 1846 году 49 параллель была провозглашена границей между США и Западом Британской Северной Америки. Эти годы были определяющими для канадской государственности.

Макдональд активно участвовал в создании Консервативной партии (1854), затем возглавил ее. Во вновь созданном коалиционном кабинете министров он становится генеральным прокурором.

50−60 годы XIX века отмечены ростом числа канадского населения, причем за счет массовой эмиграции, рост которой в Канаду превышал число эмигрантов в США за счет франкоговорящих переселенцев. Кроме того, эти десятилетия отмечены бурным ростом рождаемости. Прежде малолюдные территории активно заселялись и осваивались.

В этот период Макдональд сыграл ведущую роль в переговорах по созданию доминиона Канада. Английские колонии Северной Америки объединились в доминион в составе Британской империи 1867 году. Джон Александер Макдональд стал первым премьер-министром этого практически независимого государства. Всю дальнейшую жизнь он не сходил с политической арены, играя ведущие роли.

Правительство Макдональда вело активную деятельность по расширению границ нового государства. Страну раздирали внутренние распри, кстати, трения между французскими и английскими провинциями Канады сохраняются и до сих пор. Но первому правительству Канады тогда пришлось несладко — надо было преодолевать сепаратизм отдельных территорий, например, провинции Новая Шотландия. Шаг за шагом в состав доминиона включались новые земли — Британская Колумбия, Северо-Западные территории, Остров Принца Эдуарда и другие.

Южный сосед — США — тоже не сразу согласился урегулировать территориальные споры, их уладили к 1871 году. К концу первого премьерского срока Макдональда Канада приобрела границы, практически совпадающие с современными.

В 1873 году произошел громкий коррупционный скандал, в котором фигурировало имя Макдональда и он со скандалом оставил свой пост и ушел в оппозицию. Но спустя пять лет, в 1878 году он опять выигрывает выборы, провозгласив национальную политику протекционизма. Кстати, во время второго премьерского срока Макдональда была построена Канадская тихоокеанская железная дорога.

Параллельно с премьерством сэр Джон Александер занимал посты министра внутренних дел, министра железных дорог и каналов, генерального суперинтенданта по делам индейцев. Умер он в 1881 году, в Оттаве.

Личность неоднозначная и неординарная, Макдональд сыграл важную роль канадской истории. И по сей день страна остается привлекательной для многих, кто стремится, как и семья Макдональдов, начать новую страницу жизни в Западном полушарии.