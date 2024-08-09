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Общество Дети, семья Квебекские ученые: спорт повышает успеваемость детей

Квебекские ученые: спорт повышает успеваемость детей

Степан Артемьевский Авг 9, 2024 Дети, семья, Новости, Новости Канады, Спорт Комментарии к записи Квебекские ученые: спорт повышает успеваемость детей отключены 9 Просмотров

Новое исследование канадских ученых показало, что спорт повышает успеваемость детей. Работа представлена в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise.

 

 

В рамках проекта специалисты проанализировали данные Квебекского исследования развития детей, координатором и организатором которого является Квебекский институт статистики.

В исследование были включены 746 девочек и 721 мальчик. Все они родились в 1997 или 1998 году.

Сообщается, что специалисты хотели выяснить, существует ли связь между занятиями спортом в возрасте от 6 до 10 лет и последующей успеваемостью в школе вплоть до 17 лет.

Оказалось, что связь действительно существует, причем для обоих полов.

Дети, которые регулярно занимались спортом, чаще получали более высокие оценки и реже бросали учебу к последнему классу средней школы по сравнению с теми, кто мало или совсем не занимался спортом.

Кроме того, спортсмены придавали большее значение своей успеваемости в школе и имели более высокие академические устремления, чтобы поступить в колледж или университет, подчеркивают ученые.

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