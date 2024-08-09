Cтроительство четырехблочной АЭС с новыми реакторами CANDU Monark увеличит ВВП Канады на 90 млрд

Строительство четырехблочной атомной станции Candu Monark увеличит ВВП Канады более чем на 90 миллиардов долларов, а кроме того, создаст тысячи рабочих мест в течение всего срока реализации проекта. Влияние на ВВП каждой установки составит 4,8 миллиарда долларов.

В независимом отчете, подготовленном по заказу AtkinsRéalis, установлено, что этапы производства, проектирования и строительства четырех энергоблоков Candu Monark принесут более 40,9 млрд долларов в ВВП Канады, при этом влияние на ВВП во время эксплуатации составит 49,5 млрд долларов.

Это будет эквивалентно более 20 000 «хорошо оплачиваемых рабочих мест с полной занятостью» и более 324 000 человеко-лет занятости в сфере производства, проектирования и строительства, а также обеспечит 3500 эквивалентных рабочих мест с полной занятостью в год в течение более чем 70 лет эксплуатации.

В отчете также говорится о дополнительных налоговых поступлениях в размере 29,1 миллиарда долларов в муниципальные, провинциальные и федеральные органы власти за период реализации проекта.

Правительство Онтарио в прошлом году объявило о начале подготовительных работ по строительству новой атомной мощности мощностью до 4800 МВт на существующей площадке Брюс Пауэр, что станет первым крупномасштабным ядерным строительством в Канаде за более чем 30 лет, в дополнение к планам по размещению малых модульных реакторов в Онтарио, Саскачеване, Нью-Брансуике и Альберте.

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