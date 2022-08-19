Ирина Гострая: профессионально найду ответ на самый сложный вопрос в покупке и продаже недвижимости

Мой профессионализм – залог Вашего успеха!

Купить или продать дом – дело серьезное и хлопотное. Самое быстрое и разумное решение – это обратиться к специалисту. Часто задается вопрос: зачем нужен риэлтор при сделках с недвижимостью? Ответ очень прост: каждый должен заниматься своим делом, чтобы достичь ожидаемого результата.

Почему же я, как риэлтор? Мне легко ответить на этот вопрос. Во-первых, я очень люблю свою профессию. Да, не просто работу, а профессию. Подтверждением моей квалификации является пройденное профессиональное обучение и соответствующая лицензия. Пройти обучение и получить лицензию риэлтора — это еще не все, важно сделать это своей профессией, постоянно развиваться и не останавливаться на достигнутом!

В Вашем распоряжении мой богатый, накопленный не за один год, опыт в бизнесе и финансах, экономическое образование, а главное, желание постоянно совершенствоваться и углублять свои знания. Для Вас – я готова искать ответ даже на самый сложный вопрос, а разрешать неоднозначные задачи – это мой конек! Упорство никогда не подводило меня в моей профессиональной практике. А личные качества в таком деле – немаловажный фактор.

Что еще я готова предоставить Вам? Индивидуальный подход и профессионализм- это половина успеха. Психологическая составляющая при смене жилья, продаже дома и покупке нового, переезд – это неотъемлемая и очень важная часть процесса. По мере необходимости, я учитываю эти факторы, адаптируясь к личности клиента, но при этом нисколько не нарушаю дистанцию.

Полагаю, что один из важных аспектов сделки – донести до клиента важную информацию о рисках на всём протяжении транзакции. Умалчивание может привести в дальнейшем к непредвиденным обстоятельствам. Давать пустые обещания – это трата Вашего времени, а время, как известно, деньги. Лучше сразу выловить все подводные камни, нежели потом всем остаться у разбитого корыта.

Считаю своим долгом оказывать всесторонюю поддержку на всех этапах сделки по продаже и покупке Вашей недвижимости.

Ваш выигрыш во времени, финансах и положительные эмоции от сделки – моя забота!