В зоопарке Ванкувера взломали вольер: по пригородам гуляет волчица

А в Квебеке неадекватный житель преднамеренно сбил машиной лося, а затем переехал его.

Зоопарк Большого Ванкувера закрыт с утра вторника, с тех пор, когда сотрудники обнаружили волков за пределами их вольера. Чиновники заявили, что обнаружили отверстия, прорезанные в вольере и ограждении по периметру объекта. Это навело их на мысль, что животных выпустили преднамеренно.

На момент инцидента в вольере находились девять взрослых волков и пятеро детенышей. Волчата остались внутри, а взрослые разбежались. Представители зоопарка признали, что животные “остались в районе зоопарка”.

В четверг одна из убежавших волчиц была найдена мертвой на трассе 264 по дороге от зоопарка в Олдергроув. Предположительно, ее сбила машина.

“Мы очень надеялись на положительный исход для всех членов нашей волчьей стаи. Но, к сожалению, этим утром мы были убиты горем, обнаружив Чиа мертвой на обочине дороги”, – заместитель генерального директора зоопарка Менита Прасад.

Еще одна волчица по имени Темпест до сих пор не найдена. Чиновники просят всех, кто заметит животное, связаться с полицией Лэнгли, Службой охраны природы Британской Колумбии или с зоопарком.

Темпест описывается как маленькая волчица с “серо-коричневой детской шерстью” и белыми отметинами на морде и лбу.

“Она застенчивая волчица и не представляет угрозы для общественной безопасности, — сказала Прасад. – Мы просто просим вас не приближаться к ней, а сообщить место, где она была замечена”.

Официальные лица заявили, что Зоопарк Большого Ванкувера, как ожидается, вновь откроется для публики в субботу.