Зверушку жалко: житель Квебека опубликовал видео, где он нарочно сбивает лося

Тут и до расстрела людей недалеко.

Мужчина из Септ-Айлс опубликовал в социальных сетях видео, на котором он намеренно переехал молодого лося в районе Мойзи. Видео изначально было размещено на Snapchat, платформе, где видео хранится 24 часа. Оно было удалено из аккаунта, но затем повторно опубликовано на Facebook.

Видео четко даёт понять, что наезд на животное был совершен преднамеренно. Видно, что водитель гонит животное, повторяет его траекторию и даже готов съехать за ним на боковую дорогу. Затем он сбивает лося своим внедорожником и два раза переезжает его тело.

Полиция Квебека была проинформирована о ситуации и в настоящее время ее оценивает.

Представитель полиции Нэнси Фурнье заявила, что необходимо установить подлинность видео, прежде чем идентифицировать человека и рассматривать вопрос об аресте.

Она добавила, что лицо, совершившее подобные действия, может быть привлечено к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.