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Новости Новости Квебека и Монреаля Поджигал все на своем пути: монреалец уничтожил автомобили и мусорные баки

Поджигал все на своем пути: монреалец уничтожил автомобили и мусорные баки

Olga Fedak Авг 5, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 50 Просмотров

Какой-то парад умалишённых.

Мужчина был арестован, а полиция Монреаля проводит расследование после того, как полдюжины автомобилей и несколько мусорных баков были подожжены в городском районе Ахунцик-Картьервиль.

Стражи порядка сообщили, что получили звонок в службу экстренной помощи около 2:30 утра в пятницу. Сообщалось, что мужчина шел по южной стороне улицы Дюдемейн возле бульвара Сен-Жермен, поджигая машины и мусорные баки.

Прибывшие правоохранители задержали 58-летнего подозреваемого. Он содержится под стражей и допрашивается полицией.

Всего пострадало шесть автомобилей – часть получило лёгкие, а часть серьезные повреждения от огня. Также уничтожены мусорные баки. Люди не пострадали.

Полиция добавила, что ранее уже имела дело с подозреваемым за мелкие правонарушения.

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