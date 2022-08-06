Поджигал все на своем пути: монреалец уничтожил автомобили и мусорные баки

Мужчина был арестован, а полиция Монреаля проводит расследование после того, как полдюжины автомобилей и несколько мусорных баков были подожжены в городском районе Ахунцик-Картьервиль.

Стражи порядка сообщили, что получили звонок в службу экстренной помощи около 2:30 утра в пятницу. Сообщалось, что мужчина шел по южной стороне улицы Дюдемейн возле бульвара Сен-Жермен, поджигая машины и мусорные баки.

Прибывшие правоохранители задержали 58-летнего подозреваемого. Он содержится под стражей и допрашивается полицией.

Всего пострадало шесть автомобилей – часть получило лёгкие, а часть серьезные повреждения от огня. Также уничтожены мусорные баки. Люди не пострадали.

Полиция добавила, что ранее уже имела дело с подозреваемым за мелкие правонарушения.