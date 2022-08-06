Неизвестная Канада: Полуостров Гаспе

В 1534 году на полуостров прибыл мореплаватель Жак Картье. Здесь он впервые ступил на канадские земли. Перед изумленными ирокезами на горе rue du Monument путешественник установил огромный крест, объявив данную территорию своей собственностью, а себя провозгласил королем

Гаспе представляет собой горный хребет, покрытый лесом. Он переходит в изрезанный малонаселенный берег. На полуострове встречаются утесы, небольшие бухточки, а также рыбацкие деревеньки. Туристов привлекают его удаленность, природное великолепие, а также традиционный образ жизни, который вело местное население. В 20-х годах XX века была построена дорога, которая проходит по северному берегу. До Гаспе можно добраться из города Квебек, выехав по шоссе за пределы Ривьер-дю-Лупа. Затем надо добираться по шоссе № 132 вдоль побережья. В Монмани, примерно в 56 км от Квебека, туристы могут отправиться на кораблях к старинной карантинной станции для иммигрантов в Гросс-Айпе. Здесь построили мемориал ирландцев в Гросс-Аиле. Это место живо напоминает о надеждах и горестях более чем четырех миллионов иммигрантов. Из городов Ривьер-дю-Луп и Труа-Пистоль курсируют паромы до северного побережья св. Лаврентия. За промышленным городом Римуски расположена деревня Pointe-au-Pere. Экспозиция Морского музея посвящена утонувшему в 1914 году кораблю «Императрица Ирландии». В водах реки св. Лаврентия, когда окутанный туманом лайнер был протаранен грузовым судном, погибли 1014 человек. По своим масштабам катастрофа сравнима с крушением «Титаника», произошедшим лишь за два года до этого трагического эпизода.

В 10 км восточнее курорта Sainte-Flavie, если ехать по маршруту 132, вы сможете увидеть Jardins de Metis (закрыт с ноября по май). В устье реки произрастают разнообразные сады, радующие глаз своим великолепием. Это возможно не только благодаря влажному микроклимату данного места, но и в большей степени энтузиазму и врожденному таланту к садоводству Элси Редфорд. Будучи уже женщиной средних лет, она унаследовала бывший рыбацкий домик от своего дяди Джорджа Стефена Редфорда, первого президента Канадской Тихоокеанской железной дороги. С 1929 по 1954 годы она прикладывала огромные усилия, чтобы превратить это место в рай для садоводов, и ей это удалось.

Чтобы увидеть мрачный пейзаж внутренней части полуострова Гаспе, можно сделать небольшой крюк и заехать в заповедник, который называется Парк Гаспе. По горе Жак-Картье (1268 м), в одном из самых высоких мест восточной Канады, проходит своеобразная граница, где лес сменяется тундрой. Здесь соседствуют олень, американские лось и карибу.

Национальный парк de Florillon защищает скалистый полуостров, где горный хребет Гаспе доходит до залива св. Лаврентия. В этом месте образовались известняковые утесы. Занимающий территорию 241 кв. км, парк официально стал заповедником в 1970 году. Во внутренней части парка, густо покрытой лесом, обитает множество морских птиц и наземных животных, например, рысь и черный медведь. Чтобы познакомиться с образом жизни, традиционным для этой местности, остановитесь в старинном рыбацком поселении Гран-Грав. Оно было основано иммигрантами с Нормандских островов и недавно восстановлено организацией «Парки Канады». На вершине скалы, на самой оконечности полуострова, располагается один из самых высоких маяков Канады. К нему ведет живописная тропа.

Советуем также посетить глубоководный порт Гаспе, где находится современное здание собора Cathedral of Christ the King. Это прекрасный краеведческий музей. Именно здесь в 1534 году корабль Жака Картье пристал к берегу. Чтобы закрепить данную территорию за Францией, он водрузил огромный деревянный крест в честь своего короля, Франциска I. Такой же массивный крест, на этот раз из гранита, был установлен рядом с собором 400 годами позже. Территория Гаспе считается малонаселенной, в основном здесь проживают потомки британских лоялистов и французских поселенцев. Они образуют гармоничную общину и отличаются дружелюбным нравом. Местные жители зарабатывают себе на жизнь ловлей сельди и трески, туризмом и лесничеством, а также продажей ремесленных изделий и сельским хозяйством. Наиболее популярным рыбацким поселением среди туристов считается старинная деревушка Гран-Грав. Она была основана иммигрантами, прибывшими сюда с Нормандских островов, а в начале XXI века ее восстановила местная организация, именуемая «Парки Канады».

В 1534 году на полуостров прибыл мореплаватель Жак Картье. Здесь он впервые ступил на канадские земли. Перед изумленными ирокезами на горе rue du Monument путешественник установил огромный крест, объявив данную территорию своей собственностью, а себя провозгласил королем. Этот символ власти можно увидеть и сегодня. Название полуострова с языка индейского племени микмак переводится как «край земли». Это произошло из-за того, что Гаспе находится в 700 км от Квебека и считается самым отдаленным районом провинции.

Здесь преобладает умеренно холодный климат со средней температурой +4 °C. Максимально воздух прогревается в июле, когда ртутный столбик может превышать отметку в +22 °C, в январе же он опускается до -11 °C. Осадки на полуострове Гаспе выпадают в большом количестве, средняя норма равняется 1015 мм в год. Их наибольшее количество наблюдается в декабре (102 мм), а самым засушливым месяцем считается февраль (68 мм). Полуостров Гаспе – край омаров, креветок, лосося. Потрясающе живописные места: скалистые мысы, заливы, бухты, леса, речки, песчаные пляжи. В этих краях горы встречаются с морем. Местные жители – потомки микмаков, акадийцев, лоялистов, бретонцев, басков, англичан, шотландцев, ирландцев – встретят вас с радушием и гостеприимством.

В конце XIX века богатые шотландцы, постоянно проживавшие в Монреале, основали в местечке Мети-сюр-Мер (Metis-sur-Mer) поселок для летнего отдыха. Леди в шляпках и белых кружевных платьях с ажурными зонтиками в руках собирались на традиционные чаепития в “Садах Мети”, местном ботаническом саду, разнообразие флоры которого просто удивительно для здешнего, в общем-то, сурового климата. Элитарность поселка сохранилась до наших дней – здесь по-прежнему любят отдыхать богатые англоканадцы.