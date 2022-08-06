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Общество Криминал В Канаде резко выросло количество преступлений на почве ненависти
Фото: https://www.pexels.com/

В Канаде резко выросло количество преступлений на почве ненависти

Виктория Христова Авг 6, 2022 Криминал, Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Происшествия Комментарии к записи В Канаде резко выросло количество преступлений на почве ненависти отключены 10 Просмотров

Резкий рост преступлений на почве ненависти, направленной против религии, расы и сексуальной ориентации, зарегистрировали в Канаде, заявили в Статистическом управлении Канады, 5 августа сообщает Reuters.

 

Согласно данным бюро статистики Канады, уровень преступлений на почве ненависти с 2019 по 2021 год вырос на 72%.

Бюро связывает данный рост с пандемией коронавируса, которая усугубила проблемы безопасности и дискриминации. Так канадцы китайского происхождения заявили об усилении дискриминации из-за того, что вирус распространился из Уханя.

Также в 2021 году количество преступлений на почве ненависти против религии выросло на 67%, а преступлений против сексуальной ориентации — на 64%, против расы или этнической принадлежности — на 6%.

«Мы просто не можем допустить дальнейшего промедления с действиями по прекращению антиазиатской ненависти и расизма», — заявил президент Китайско-канадского национального совета по социальной справедливости Эми Го.

ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/news/dab34c3b

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