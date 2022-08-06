В Канаде резко выросло количество преступлений на почве ненависти

Резкий рост преступлений на почве ненависти, направленной против религии, расы и сексуальной ориентации, зарегистрировали в Канаде, заявили в Статистическом управлении Канады, 5 августа сообщает Reuters.

Согласно данным бюро статистики Канады, уровень преступлений на почве ненависти с 2019 по 2021 год вырос на 72%.

Бюро связывает данный рост с пандемией коронавируса, которая усугубила проблемы безопасности и дискриминации. Так канадцы китайского происхождения заявили об усилении дискриминации из-за того, что вирус распространился из Уханя.

Также в 2021 году количество преступлений на почве ненависти против религии выросло на 67%, а преступлений против сексуальной ориентации — на 64%, против расы или этнической принадлежности — на 6%.

«Мы просто не можем допустить дальнейшего промедления с действиями по прекращению антиазиатской ненависти и расизма», — заявил президент Китайско-канадского национального совета по социальной справедливости Эми Го.

ИА Красная Весна

Читайте материал целиком по ссылке:

https://rossaprimavera.ru/news/dab34c3b