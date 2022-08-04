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Общество Криминал Преступник, убивший трёх человек, застрелен полицией
Laval police
Охота на убийцу завершена.

Преступник, убивший трёх человек, застрелен полицией

Megan Jorgensen Авг 4, 2022 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 117 Просмотров

Полицейские застрелили преступника, убившего трёх человек за два дня. По всей видимости, жертвы им выбирались наугад

Полицейские пристрелили негодяя, убивавшего прохожих на улицах Лаваля и Монреаля.

Обновление: в 12 часов в четверг было названо имя застреленного убийцы – это Абдулла Шейх (Abdulla Shaikh). Он был известен полиции Монреаля как человек, страдающий серьёзной душевной болезнью.

Преступник, который во вторник и в среду убил в Лавале и Монреале трёх человек, пристрелен полицией. При задержании негодяй оказал сопротивление, у него было огнестрельное оружие, полицейские не стали церемониться и рисковать жизнью.

Убийцу вычислили сотрудники монреальской и лавальской полиции, он был обнаружен в мотеле Pierre на бульваре Marcel-Laurent в районе Saint-Laurent. При попытке его задержать, он попытался воспользоваться огнестрельным оружием и, по всей видимости, успел сделать пару выстрелов по сотрудникам сил охраны порядка, а затем был застрелен. На убийцу вышли, отследив его автомобиль – Додж Челленджер (по меньшей мере, такова официальная версия).

В ночь на среду убийца застрелил двух человек в районе Сен-Лоран. Один из погибших ожидал автобус на остановке, другой шёл на работу в ночную смену. В среду был убит ещё один человек, на сей раз юноша, катавшийся на скейте в Лавале.

Пока имя убийцы не названо, но известно, что ему 26 лет (возможно, имеет место путаница и речь о возрасте последней жертвы, так как бандит был застрелен несколько часов назад). Служба безопасности Квебека (Sûreté du Québec) обещала сообщить позже подробности о личности уничтоженного преступника и о возможных мотивах его действий.

Мэр Монреаля Валери Плант поздравила полицию с ликвидацией серийного убийцы.

Любопытно, услышим ли мы протесты по поводу “жестокости полиции” и применении ею оружия.  Активистов подобного толка хватает, которые рыдают над судьбой преступников.

 

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