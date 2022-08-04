Преступник, убивший трёх человек, застрелен полицией

Полицейские застрелили преступника, убившего трёх человек за два дня. По всей видимости, жертвы им выбирались наугад

Полицейские пристрелили негодяя, убивавшего прохожих на улицах Лаваля и Монреаля.

Обновление: в 12 часов в четверг было названо имя застреленного убийцы – это Абдулла Шейх (Abdulla Shaikh). Он был известен полиции Монреаля как человек, страдающий серьёзной душевной болезнью.

Преступник, который во вторник и в среду убил в Лавале и Монреале трёх человек, пристрелен полицией. При задержании негодяй оказал сопротивление, у него было огнестрельное оружие, полицейские не стали церемониться и рисковать жизнью.

Убийцу вычислили сотрудники монреальской и лавальской полиции, он был обнаружен в мотеле Pierre на бульваре Marcel-Laurent в районе Saint-Laurent. При попытке его задержать, он попытался воспользоваться огнестрельным оружием и, по всей видимости, успел сделать пару выстрелов по сотрудникам сил охраны порядка, а затем был застрелен. На убийцу вышли, отследив его автомобиль – Додж Челленджер (по меньшей мере, такова официальная версия).

В ночь на среду убийца застрелил двух человек в районе Сен-Лоран. Один из погибших ожидал автобус на остановке, другой шёл на работу в ночную смену. В среду был убит ещё один человек, на сей раз юноша, катавшийся на скейте в Лавале.

Пока имя убийцы не названо, но известно, что ему 26 лет (возможно, имеет место путаница и речь о возрасте последней жертвы, так как бандит был застрелен несколько часов назад). Служба безопасности Квебека (Sûreté du Québec) обещала сообщить позже подробности о личности уничтоженного преступника и о возможных мотивах его действий.

Мэр Монреаля Валери Плант поздравила полицию с ликвидацией серийного убийцы.

Любопытно, услышим ли мы протесты по поводу “жестокости полиции” и применении ею оружия. Активистов подобного толка хватает, которые рыдают над судьбой преступников.